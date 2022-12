Giá xăng giảm lần thứ 4 liên tiếp, có loại xuống dưới 20.000 đồng/lít

36 phút trước Sản phẩm - Tiêu dùng

Công ty Túi Vải Trung Thành sở hữu hệ thống xưởng may túi canvas lớn trên địa bàn TPHCM. Với trên 7 năm kinh nghiệm và có bề dày trong sản xuất, in ấn túi canvas. Là cơ sở đáng tin cậy để đặt may sản phẩm giá gốc, với hàng trăm mẫu túi bố thiết kế đẹp, theo xu hướng marketing ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.