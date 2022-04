Giá xăng dầu tăng trở lại, nguồn cung thắt chặt

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 12/4/2022 và kỳ điều hành ngày 21/4/2022 là: 124,477 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,791 USD/thùng, tương đương tăng 4,00% so với kỳ trước); 127,500 USD/thùng xăng RON95 (tăng 4,484 USD/thùng, tương đương tăng 3,65% so với kỳ trước; 136,815 USD/thùng dầu hỏa (tăng 6,512 USD/thùng, tương đương tăng 5,00% so với kỳ trước); 142,212 USD/thùng dầu diesel (tăng 8,633 USD/thùng, tương đương tăng 6,46% so với kỳ trước); 720,400 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 22,576 USD/tấn, tương đương tăng 3.24% so với kỳ trước).

Ngày càng xuất hiện nhiều dầu hiệu cho thấy nguồn cung dầu trên thị trường đang thắt chặt hơn nữa.

Sản lượng tháng 3 của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là nhóm OPEC+, đã thấp hơn 1,45 triệu thùng/ngày so với mức mục tiêu, khi sản lượng của Nga bắt đầu giảm xuống sau các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Bên cạnh đó, Tập đoàn dầu quốc gia Libya ngày 19/4 đã tuyên bố trường hợp bất khả kháng tại cảng dầu Brega, cho biết công ty này không thể thúc hiện các cam kết của mình đối với thị trường dầu.

Ngoài ra, số liệu của Viện xăng dầu Mỹ cho thấy lượng dầu thô dự trữ của nước này đã giảm 4,5 triệu thùng trong tuần trước, trái ngược với dự đoán gia tăng mà giới phân tích đưa ra trước đó.