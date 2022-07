Giá xăng dầu tăng cao, càng ra khơi càng lỗ, nhiều tàu cá nằm bờ, hải sản khan hàng tăng giá (ảnh: Hải Yến)

Giá xăng dầu tăng cao, càng đánh bắt càng thua lỗ, nhiều tàu cá nằm bờ

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Nghệ An, hiện tại có tới 40-50% số tàu cá của Nghệ An phải nằm bờ vì càng ra khơi càng bị lỗ.

Tại huyện Quỳnh Lưu, theo báo cáo tình hình hoạt động khai thác hải sản từ đầu năm đến nay của UBND huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An), hiện toàn huyện có 51 tàu cá nằm bờ. Nhìn chung tình hình khai thác hải sản trên địa bàn huyện trong thời gian qua không đạt hiệu quả. Một trong những nguyên nhân khiến tình hình khai thác hải sản trên địa bàn không đạt hiệu quả là do thiếu nguồn lao động đi biển; giá cả sản phẩm đầu ra thấp trong khi giá vật tư đầu vào tăng cao, đặc biệt là giá dầu tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ, làm phát sinh mỗi chuyến biển tăng từ 60 – 100 triệu đồng...

Tình trạng này không chỉ diễn ra ở địa phương này mà nhiều nơi khác cũng trong tình cảnh tương tự.