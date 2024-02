Giá xăng dầu hôm nay 8/2/2024: Thế giới tăng, trong nước dự báo giảm mạnh

Nhu cầu bánh tráng, bún tăng cao, hàng trăm gia đình ở làng nghề truyền thống bánh, bún An Thái (thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) thuê thêm nhân công, tăng ca kịp trả hàng dịp cận Tết.