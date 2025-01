Giá xăng dầu hôm nay (6-1): Bắt đầu hành hình lập 'hat-trick' tăng tuần

Giá xăng dầu thế giới bắt đầu tuần giao dịch mới trong sắc xanh, tiếp tục hành trình xác lập hat-trick tăng tuần. Giá dầu thế giới Tuần trước, giá dầu giao dịch trong 4 phiên thay vì 5 phiên như thường lệ, do thị trường tạm nghỉ trong ngày đầu tiên của năm mới (1-1-2025). Trong 4 phiên này, giá dầu giữ được đà tăng, bất chấp sự tăng giá của đồng USD lên mức cao nhất trong vòng gần 1 tháng và tồn kho xăng, sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng mạnh. Giá dầu kéo dài đà leo dốc của tuần trước sang tuần này. Ảnh minh họa: Reuters Hỗ trợ giá dầu “leo dốc” không ngừng là khả năng nhiệt độ giảm tại Mỹ và châu Âu, sẽ thúc đẩy nhu cầu dầu diesel; Mỹ không kích các mục tiêu của Houthi ở Sanaa và các địa điểm ven biển ở Yemen; thị trường lạc quan về tăng trưởng kinh tế cũng như nhu cầu từ Trung Quốc; tồn kho dầu của Mỹ giảm. Giá dầu tuần trước đã xác lập tuần tăng thứ hai liên tiếp, với dầu Brent tăng 2,34 USD, dầu WTI tăng 3,36 USD. Tuần này, giá dầu nhiều khả năng vẫn tiếp tục tăng, do người dân Mỹ đang phải đối mặt với bão tuyết và băng giá, nhiệt độ tại Mỹ được dự báo tiếp tục giảm vào giữa tuần. Thêm vào đó, hoạt động khoan dầu tại Mỹ hiện đang gây thất vọng, do tổng số giàn khoan dầu khí đang hoạt động tại Mỹ trong tuần trước tiếp tục không đổi tuần thứ tư liên tiếp. Theo Baker Hughes, số giàn khoan giữ nguyên ở mức 589 giàn, giảm 32 giàn so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, dữ liệu mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy, sản lượng dầu thô hằng tuần của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 27-12-2024 giảm nhẹ, xuống còn 13,573 triệu thùng/ngày, từ mức 13,585 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc vào ngày 20-12-2024, giảm so với mức cao nhất mọi thời đại là 13,631 triệu thùng/ngày đạt được trong tuần kết thúc vào ngày 6-12-2024. Tuần này, thị trường cũng hướng sự chú ý đến báo cáo việc làm của Mỹ, bởi dữ liệu này sẽ cho thấy nền kinh tế Mỹ ổn định, không quá "nóng". Theo Reuters, dữ liệu thị trường lao động là một trong những dữ liệu quan trọng nhất về sức khỏe của nền kinh tế. Dữ liệu cũng có thể giúp làm rõ các kế hoạch lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sau khi Ngân hàng Trung ương Mỹ làm "rung chuyển" thị trường trong tháng cuối cùng của năm 2024, bằng cách điều chỉnh mức cắt giảm lãi suất dự kiến cho năm 2025. Dữ liệu tồn kho của Mỹ là một trong những yếu tố tác động đến biến động của giá dầu. Ảnh minh họa: Reuters Anthony Saglimbene, chiến lược gia thị trường trưởng tại Ameriprise Financial cho biết: Các nhà đầu tư sẽ muốn thấy sự xác nhận rằng xu hướng lao động vẫn vững chắc, điều đó có nghĩa là triển vọng kinh tế có thể vẫn ổn định. Theo vị chiến lược gia này, bất kỳ dữ liệu nào cho thấy mọi thứ đang suy yếu hơn một chút so với dự kiến, đều có thể tạo ra sự biến động. Các nhà đầu tư bước vào năm 2025 với tâm lý lạc quan về nền kinh tế Mỹ. Một cuộc khảo sát của Natixis Investment Managers được thực hiện vào cuối năm ngoái cho thấy, 73% các nhà đầu tư cho biết Mỹ sẽ tránh được suy thoái vào năm 2025. Theo cuộc thăm dò của các nhà kinh tế Reuters, báo cáo tháng 12 dự kiến công bố vào ngày 10-1, sẽ cho thấy mức tăng trưởng 150.000 việc làm, với tỷ lệ thất nghiệp là 4,2%. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 6-1 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 20.057 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.746 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.755 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.834 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.099 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 9-1. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước tiếp tục tăng, nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng sẽ giữ đà tăng. Tại lần điều chỉnh giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 tăng 240 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 199 đồng/lít, dầu diesel tăng 125 đồng/lít, dầu hỏa tăng 126 đồng/lít, dầu mazut tăng 129 đồng/kg. MAI HƯƠNG