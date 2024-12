Giá xăng dầu hôm nay (4-12): Giảm nhẹ do tồn kho xăng dầu của Mỹ tăng

Giá xăng dầu hôm nay (4-12): Tồn kho xăng dầu của Mỹ tăng đẩy giá xăng dầu thế giới trượt nhẹ bất chấp yếu tố tăng giá đến từ xung đột Israel - Hezbollah và OPEC+. Giá dầu thế giới Giá xăng dầu trong phiên giao dịch ngày 4-12 sẽ giảm nhẹ, chịu tác động bởi báo cáo tồn kho xăng dầu của Mỹ bất ngờ tăng. Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 3-12, giá dầu “bỏ túi” hơn 2% khi Israel đe dọa tấn công Lebanon nếu lệnh ngừng bắn với Hezbollah sụp đổ, và khi các nhà đầu tư định vị rằng, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) sẽ công bố gia hạn cắt giảm nguồn cung trong tuần. Giá dầu tăng hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 3-12. Ảnh minh họa: Reuters Giá dầu Brent ghi nhận mức tăng cao nhất trong 2 tuần - tăng 1,79 USD, tương đương 2,5%, lên mức 73,62 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng tăng cao nhất kể từ ngày 18-11, tăng 1,84 USD, tương đương 2,7%, lên mức 69,94 USD/thùng. Theo Reuters, Israel tiếp tục tấn công Hezbollah, phớt lờ thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 27-11. Các quan chức cấp cao của Lebanon đã thúc giục Washington và Paris gây sức ép buộc Israel tuân thủ lệnh ngừng bắn. Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết nguy cơ đối với lệnh ngừng bắn khiến một số nhà giao dịch dầu mỏ gia tăng lo ngại về căng thẳng ở Trung Đông. Mặc dù xung đột ở Lebanon chưa gây ra tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu, nhưng các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ căng thẳng giữa Iran và Israel trong những tháng tới. Cũng hỗ trợ giá dầu là thông tin OPEC+ có thể sẽ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng cho đến hết quý I-2025 tại cuộc họp ngày 5-12. OPEC+ cung ứng khoảng một nửa sản lượng dầu của thế giới. Nhóm này đang tìm cách dần nới lỏng việc cắt giảm nguồn cung trong năm tới. Tuy nhiên, triển vọng về thặng dư thị trường đã gây áp lực lên giá dầu khiến giá dầu Brent giao dịch thấp hơn gần 6% so với mức trung bình của tháng 12-2023. Theo Scott Shelton, nhà phân tích năng lượng tại TP ICAP, việc gia hạn cắt giảm nguồn cung của OPEC+ sẽ hạn chế tình trạng dư thừa trên thị trường và giúp thị trường dầu mỏ hạ cánh nhẹ nhàng hơn so với hầu hết các dự báo. Giá dầu vẫn tiếp tục biến động. Ảnh minh họa: Vanguardngr Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết trong một lưu ý rằng do Nga, Kazakhstan và Iraq tăng cường tuân thủ cắt giảm sản lượng, giá dầu Brent giao dịch ở mức thấp hơn và khả năng OPEC+ sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng cho đến tháng 4-2025. Liên quan đến tồn kho xăng, dầu của Mỹ, Viện Dầu khí Mỹ cho biết trong tuần kết thúc vào ngày 22-11, tồn kho dầu tăng 1,232 triệu thùng, ngược so với dự báo giảm 2,06 triệu thùng của các nhà phân tích; tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất tăng lần lượt là 4,623 triệu thùng và 1,014 triệu thùng. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 4-12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.840 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.857 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.777 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 19.142 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.125 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 5-12. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước quay đầu giảm nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng sẽ giảm theo. Tuy nhiên, nếu giá xăng dầu thế giới bật tăng mạnh trở lại, giá xăng dầu trong nước có thể kéo dài đà tăng. Tại lần điều chỉnh giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 tăng 497 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 329 đồng/lít, dầu diesel tăng 268 đồng/lít, dầu hỏa tăng 221 đồng/lít, dầu mazut tăng 111 đồng/kg. MAI HƯƠNG