Giá xăng dầu hôm nay (3-10): Giá xăng dầu trong nước giảm?

Giá xăng dầu thế giới duy trì đà tăng. Giá xăng dầu trong nước dự báo quay đầu giảm. Giá dầu thế giới Theo Oilprice, lúc 5 giờ 30 phút ngày 3-10 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng 80 cent, giá dầu Brent vẫn “chững” ở mức 73,9 USD/thùng. Giá dầu vẫn duy trì đà tăng. Ảnh minh họa: Ripples Nigeria Kết thúc phiên giao dịch ngày 2-10, giá dầu tăng nhẹ do lo ngại xung đột leo thang ở Trung Đông có thể đe dọa nguồn cung dầu từ khu vực sản xuất hàng đầu thế giới, nhưng tồn kho dầu của Mỹ tăng mạnh đã hạn chế mức tăng. Giá dầu Brent tăng 34 cent, tương đương 0,46%, lên mức 73,9 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 27 cent, tương đương 0,39%, lên mức 70,1 USD/thùng. Tamas Varga của Công ty môi giới dầu mỏ PVM cho biết, một cuộc tấn công của Israel vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran có thể khiến Tehran đáp trả bằng một cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia, tương tự như cuộc tấn công vào các cơ sở chế biến dầu thô tại đây vào năm 2019. Vì thế, bất kỳ sự kiện nào trong số này xảy ra cũng sẽ khiến giá dầu tăng cao đáng kể. Theo Reuters, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Trung Đông ngày 2-10, Israel và Iran đã đe dọa sẽ trả đũa lẫn nhau nếu bị tấn công. Capital Economics cho biết Iran cung ứng khoảng 4% sản lượng dầu toàn cầu, nhưng liệu Saudi Arabia có tăng sản lượng hay không nếu nguồn cung của Iran bị gián đoạn? Theo các nhà phân tích của ANZ, trong tháng 8, sản lượng dầu của Iran đã tăng lên mức cao nhất trong 6 năm, đạt 3,7 triệu thùng/ngày. Hạn chế mức tăng trong phiên là báo cáo tồn kho xăng dầu của Mỹ từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Theo cơ quan này, trong tuần kết thúc vào ngày 27-9, tồn kho dầu của Mỹ tăng 3,9 triệu thùng lên 417 triệu thùng, ngược so với ước tính giảm 1,5 triệu thùng của Viện Dầu khí Mỹ. Trong khi tồn kho xăng 1,1 triệu thùng, tồn kho sản phẩm chưng cất giảm 1,3 triệu thùng. Lý giải về mức tồn kho tăng, Matt Smith, nhà phân tích dầu mỏ hàng đầu tại Kpler cho biết đó là do khi bước vào giai đoạn bảo dưỡng nhà máy lọc dầu theo mùa, hoạt động lọc dầu giảm mạnh. Giá dầu đang hướng tới tuần tâng. Ảnh minh họa: Reuters Tại cuộc họp trong ngày, Hội đồng bộ trưởng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) đã quyết định giữ nguyên chính sách sản lượng dầu. Theo đó, tổ chức này sẽ tăng sản lượng thêm 180.000 thùng/ngày/tháng kể từ tháng 12. Các nhà phân tích của ANZ cho biết: "Bất kỳ gợi ý nào về việc tăng sản lượng có thể bù đắp cho mối lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông". Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 3-10 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.620 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.518 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 17.506 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 17.873 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 15.357 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tăng tại kỳ điều hành giá chiều nay. Do giá xăng dầu thế giới tuần qua giảm và những phiên giao dịch vừa qua tăng vừa phải nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng sẽ giảm với giá xăng giảm từ 600-800 đồng/lít. Giá dầu giảm ít hơn, khoảng 150-300 đồng/lít (kg). Nếu đúng như dự đoán thì giá xăng trong nước sẽ không thể xác lập hat-trick tăng. Tại kỳ điều hành của liên bộ ngày 26-9, giá xăng E5 RON 92 tăng 679 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 756 đồng/lít, giá dầu diesel tăng 463 đồng/lít, dầu hỏa tăng 322 đồng/lít, dầu mazut tăng 531 đồng/kg. MAI HƯƠNG