Giá xăng dầu hôm nay (26-9): Giá xăng dầu trong nước tăng?

Giá xăng dầu hôm nay (26-9): Giá xăng dầu thế giới trượt dốc; giá xăng dầu trong nước dự kiến tăng bao nhiêu? Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch ngày 25-9, giá dầu giảm hơn 2% khi lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung ở Libya giảm bớt, lo ngại về nhu cầu vẫn không ngừng gia tăng bất chấp các kế hoạch thúc đẩy kinh tế mới nhất của Trung Quốc. Giá dầu duy trì đà giảm sang đầu phiên giao dịch ngày 26-9. Ảnh minh họa: Reuters Giá dầu Brent giảm 1,71 USD, tương đương 2,27%, xuống mức 73,46 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 1,87 USD, tương đương 2,61%, xuống mức 69,69 USD/thùng. Theo Reuters, các phe phái ở Libya đã ký một thỏa thuận về quy trình bổ nhiệm thống đốc ngân hàng trung ương, bước tiến đầu tiên để giải quyết tranh chấp về quyền kiểm soát ngân hàng trung ương và doanh thu từ dầu mỏ khiến sản lượng và xuất khẩu dầu của Libya thời gian qua bị cắt giảm. Clay Seigle, chiến lược gia năng lượng nhận xét đây là giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Ngân hàng Trung ương Libya và điều này sẽ giúp khôi phục nguồn cung dầu. Bất chấp một loạt các biện pháp hỗ trợ tiền tệ được Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố ngày 24-9 - biện pháp táo bạo nhất kể từ khi xảy ra đại dịch Covid-19, các nhà phân tích cho biết vẫn cần thêm các hỗ trợ tài chính để thúc đẩy hoạt động kinh tế tại quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới này. Theo George Khoury, Giám đốc giáo dục và nghiên cứu toàn cầu tại CFI Financial Group, vẫn còn đó những lo ngại về việc cần có thêm hỗ trợ tài chính để thúc đẩy niềm tin vào nền kinh tế Trung Quốc. Điều đó làm dấy lên nghi ngờ về tăng trưởng nhu cầu bền vững và gây áp lực lên giá dầu. Tồn kho xăng, dầu của Mỹ giảm đã hạn chế đà giảm của giá dầu trong phiên giao dịch ngày 25-9. Ảnh minh họa: Reuters Giá dầu đã tăng khoảng 1,7% trong phiên giao dịch ngày 24-9 sau khi Trung Quốc công bố cắt giảm lãi suất mạnh mẽ và tăng thêm nguồn tài trợ. Hạn chế đà giảm trong phiên giao dịch ngày 25-9 là báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) và căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ở Trung Đông. Theo EIA, trong tuần kết thúc vào ngày 20-9, tồn kho dầu của Mỹ giảm 4,5 triệu thùng xuống còn 413 triệu thùng, gấp hơn 3 lần so với kỳ vọng giảm 1,4 triệu thùng của các nhà phân tích. Tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất cũng giảm lần lượt là 1,5 triệu thùng và 2,2 triệu thùng. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 26-9 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 18.941 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 19.762 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 17.043 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 17.551 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 14.826 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 26-9. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước tăng nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng sẽ tăng với giá xăng tăng trong khoảng 500-700 đồng/lít, giá dầu tăng ít hơn khoảng 300-500 đồng/lít (kg). Nếu đúng như dự đoán, giá xăng sẽ “bật tăng” lần thứ 2 liên tiếp. Trong lần điều chỉnh ngày 19-9, giá xăng dầu trong nước biến động trái chiều. Trong khi giá xăng bật tăng lần đầu tiên trong 5 tuần với xăng E5 RON 92 tăng 51 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 127 đồng/lít, giá dầu duy trì đà giảm với dầu diesel giảm 122 đồng/lít, dầu hỏa giảm 239 đồng/lít. Duy có dầu mazut đồng hành với giá xăng, tăng 359 đồng/kg. MAI HƯƠNG * Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.