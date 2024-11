Giá xăng dầu hôm nay (22-11): 'Leo dốc'

Giá xăng dầu thế giới tiếp tục leo dốc do lo ngại leo thang xung đột Nga - Ukraine. Giá xăng dầu trong nước đã giảm lần thứ 2 liên tiếp. Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch ngày 21-11, giá dầu tăng gần 2% khi xung đột Nga -Ukraine gia tăng nhanh chóng khiến thị trường lo ngại về nguồn cung dầu thô. Giá dầu Brent tăng 1,42 USD, tương đương 1,95%, lên mức 74,23 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 1,35 USD, tương đương 2%, lên mức 70,1 USD/thùng. Gia tăng xung đột Nga - Ukraine đẩy giá dầu tăng. Ảnh minh họa: Reuters Ngày 21-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung siêu vượt âm vào một cơ sở quân sự của Ukraine và cảnh báo phương Tây rằng Moscow có thể tấn công các cơ sở quân sự của bất kỳ quốc gia nào có vũ khí chống lại Nga. Theo Tổng thống Putin, phương Tây đang leo thang xung đột ở Ukraine bằng cách cho phép Kiev tấn công Nga bằng tên lửa tầm xa và cuộc xung đột Nga - Ukraine đang trở thành một cuộc xung đột toàn cầu. Trước đó trong tuần, Ukraine đã bắn tên lửa của Mỹ và Anh vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga bất chấp cảnh báo của Moscow rằng họ sẽ coi đó là hành động leo thang nghiêm trọng. Ole Hvalbye, nhà phân tích hàng hóa tại SEB nhận xét: Sự chú ý của thị trường hiện đã chuyển sang mối lo ngại gia tăng về sự leo thang xung đột ở Ukraine. Nga là quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn thứ 2 thế giới sau Saudi Arabia, do đó, gián đoạn lớn tại đây có thể ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu. Các nhà phân tích của ING cho rằng đối với dầu mỏ, rủi ro nằm ở chỗ Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, trong khi rủi ro khác là sự không chắc chắn về cách Nga phản ứng với các cuộc tấn công này. Hạn chế đà tăng trong phiên là mức tồn kho xăng, dầu của Mỹ tăng vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích, trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất giảm nhiều hơn dự kiến. Cũng trong ngày 21-11, Trung Quốc đã công bố các biện pháp nhằm thúc đẩy thương mại, gồm hỗ trợ nhập khẩu sản phẩm năng lượng, trong bối cảnh lo ngại về lời đe dọa áp thuế cao của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. OPEC+ nhiều khả năng sẽ quyết định hoãn tăng sản lượng do nhu cầu dầu toàn cầu yếu. Ảnh minh họa: Reuters Liên quan đến nguồn cung, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) nhiều khả năng sẽ quyết định hoãn tăng sản lượng do nhu cầu dầu toàn cầu yếu khi nhóm họp vào ngày 1-12. Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chi nhánh Chicago Austan Goolsbee đã tái khẳng định sự ủng hộ của ông đối với việc cắt giảm lãi suất hơn nữa nhưng cho rằng tốc độ giảm lãi suất có thể chậm lại. Việc cắt giảm lãi suất chậm hơn dự kiến khiến chi phí vay vẫn ở mức cao, điều này có thể làm chậm hoạt động kinh tế và làm giảm nhu cầu về dầu. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 22-11 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.343 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.528 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.509 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.921 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.014 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 21-11. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước “lao dốc” nhưng phục hồi nhẹ trong tuần này, nên giá xăng dầu trong nước cũng kéo dài đà giảm với mức giảm nhẹ. Giá xăng E5 RON 92 giảm nhiều nhất, 109 đồng/lít. Xăng RON 95-III giảm 79 đồng/lít, dầu diesel giảm 64 đồng/lít, dầu hỏa giảm 67 đồng/lít. Duy chỉ có dầu mazut tăng 5 đồng/kg. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. MAI HƯƠNG