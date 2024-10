Giá xăng dầu hôm nay (22-10): Trượt nhẹ đầu phiên giao dịch

Giá xăng dầu thế giới hôm nay (22-10) trượt nhẹ đầu phiên do khả năng tồn kho dầu của Mỹ tăng cùng các nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông. Giá dầu thế giới Theo Oilprice, đầu phiên giao dịch ngày 22-10 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI giảm nhẹ chưa đến 10 cent, giá dầu Brent “neo” ở mức 74,29 USD/thùng. Giá dầu trượt nhẹ đầu phiên giao dịch ngày 22-10. Ảnh minh họa: Reuters Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tuần (21-10), giá dầu tăng gần 2%, lấy lại được một phần những “mất mát” của tuần trước. Giá dầu leo dốc trong bối cảnh giao tranh không ngừng ở Trung Đông và khả năng Israel sẽ trả đũa Iran khiến thị trường lo ngại về gián đoạn nguồn cung từ khu vực này. Giá dầu Brent tăng 1,23 USD, tương đương 1,68%, lên mức 74,29 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 1,34 USD, tương đương 1,94%, lên mức 70,56 USD/thùng. Tuần trước, giá dầu Brent giảm hơn 7%, dầu WTI giảm khoảng 8%. Đây là mức giảm hằng tuần lớn nhất của 2 mặt hàng dầu tiêu chuẩn kể từ ngày 2-9, do tăng trưởng kinh tế chậm lại ở Trung Quốc và phí bảo hiểm rủi ro giảm ở Trung Đông. Theo Reuters, ngày 21-10, các lực lượng của Israel đã bao vây các bệnh viện và nơi trú ẩn ở phía bắc Dải Gaza, đồng thời dội bom xuống các chi nhánh của Al Qard Al Hassan - tổ chức tài chính có liên hệ với lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Cũng theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tiếp tục thúc đẩy lệnh ngừng bắn khi ông tới Trung Đông trong ngày nhằm tìm cách khởi động các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột ở Gaza và “hạ nhiệt” nguy cơ xung đột lan rộng ở Lebanon. Đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein cũng hội đàm với các quan chức Lebanon tại Beirut về các điều kiện ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah. Dennis Kissler, phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial nhận xét giá dầu đã bật tăng khi các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở Trung Đông. Ngày 21-10, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng quốc tế cho biết nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc trong năm tới dự kiến sẽ vẫn yếu bất chấp các biện pháp kích thích gần đây từ Bắc Kinh do tốc độ tăng trưởng chậm và quá trình điện khí hóa các phương tiện giao thông. Giá dầu tuần này vẫn chịu nhiều tác động bởi diễn biến xung đột ở Trung Đông. Ảnh minh họa: Reuters Liên quan đến lãi suất của Mỹ, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang bang Minneapolis Neel Kashkari nhấn mạnh lại kỳ vọng lãi suất sẽ được cắt giảm “khiêm tốn” trong các quý tới, mặc dù thị trường lao động suy yếu mạnh. Lãi suất thấp hơn sẽ cắt giảm chi phí vay, từ đó thúc đẩy hoạt động kinh tế và tăng nhu cầu về dầu. Theo thăm dò sơ bộ của Reuters, tồn kho dầu của Mỹ trong tuần trước nhiều khả năng tăng khoảng 100.000 thùng, trong khi dự trữ sản phẩm chưng cất và xăng giảm. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 22-10 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.730 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.962 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.321 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.627 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.090 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 24-10. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước giảm mạnh nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng sẽ kéo dài đà giảm. Tại kỳ điều hành giá gần đây nhất của liên Bộ, giá xăng E5 RON 92 giảm 116 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 99 đồng/lít, dầu diesel giảm 179 đồng/lít, dầu hỏa giảm 163 đồng/lít, dầu mazut tăng 179 đồng/kg. MAI HƯƠNG