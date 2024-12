Giá xăng dầu hôm nay (21-12): Tuần trượt dốc

Giá xăng dầu thế giới ghi nhận tuần “lao dốc” với khoảng 2,5% “mất mát”. Giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng. Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần (ngày 20-12), giá dầu gần như đi ngang khi thị trường cân nhắc nhu cầu của Trung Quốc và kỳ vọng cắt giảm lãi suất sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ đang hạ nhiệt. Giá dầu đã giảm khoảng 2,5% trong tuần. Ảnh minh họa: Reuters Giá dầu Brent tăng 6 cent, tương đương 0,08%, lên mức 72,94 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 8 cent, tương đương 0,12%, lên mức 69,46 USD/thùng. Tính cả tuần, cả hai mặt hàng dầu chuẩn đều giảm khoảng 2,5%. Theo Reuters, đồng USD đã trượt khỏi mốc cao nhất trong 2 năm sau dữ liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ đã hạ nhiệt. Dữ liệu này được đưa ra hai ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất nhưng hạ triển vọng cắt giảm lãi suất vào năm tới. Đồng USD yếu hơn khiến dầu trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, trong khi việc cắt giảm lãi suất có thể thúc đẩy nhu cầu dầu. Dữ liệu từ Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho thấy trong tháng 11, chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), chiếm hơn 2/3 hoạt động kinh tế của Mỹ, đã tăng 0,4%; PCE cốt lõi tăng 0,1%, mức tăng nhỏ nhất trong 6 tháng. Mặc dù PCE - thước đo lạm phát ưa chuộng của Fed - ghi nhận mức tăng nhỏ nhất trong 6 tháng trong tháng 11 nhưng mức tăng hằng năm của lạm phát cốt lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Lạm phát chậm lại trong tháng 11 đẩy các chỉ số chính của Phố Wall tăng cao trong phiên giao dịch đầy biến động ngày 20-12. Sau dữ liệu lạm phát nói trên, John Kilduff, đối tác tại Again Capital ở New York, cho biết: Lo ngại về việc Fed từ bỏ hỗ trợ thị trường thông qua các chương trình lãi suất đã không còn nữa. Theo ông Kilduff, thị trường lo ngại về triển vọng nhu cầu, đặc biệt từ Trung Quốc, và nếu mất đi sự hỗ trợ tiền tệ từ Fed, thì đó sẽ là cú đấm kép. Công ty lọc dầu nhà nước Trung Quốc Sinopec cho biết lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc có thể đạt đỉnh sớm nhất vào năm 2025 và mức tiêu thụ dầu của nước này sẽ đạt đỉnh vào năm 2027 do nhu cầu về dầu diesel và xăng yếu đi. Emril Jamil, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại LSEG, cho biết Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) cần giữ kỷ luật về nguồn cung để thúc đẩy giá và xoa dịu sự lo lắng của thị trường trước những điều chỉnh liên tục về triển vọng nhu cầu. Giá dầu đã đảo chiều, trượt dốc trong tuần. Ảnh minh họa: Reuters OPEC+ đã cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2025 trong tháng thứ 5 liên tiếp. Trong khi đó JPMorgan dự báo thị trường dầu mỏ sẽ chuyển từ trạng thái cân bằng vào năm 2024 sang thặng dư 1,2 triệu thùng/ngày vào năm 2025, vì ngân hàng này dự báo nguồn cung ngoài OPEC+ sẽ tăng 1,8 triệu thùng/ngày vào năm 2025 trong khi sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vẫn duy trì ở mức hiện tại. Trong một động thái có thể cắt giảm nguồn cung, các nước G7 đang cân nhắc các biện pháp thắt chặt giá trần đối với dầu của Nga, như lệnh cấm hoàn toàn hoặc hạ ngưỡng giá. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 21-12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 20.244 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 21.004 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.733 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.968 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 15.903 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 19-12. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước tăng mạnh và những ngày qua giảm nhẹ nên giá xăng dầu trong nước cũng đồng loạt tăng. Giá xăng E5 RON 92 tăng 383 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 408 đồng/lít, dầu diesel tăng 478 đồng/lít, dầu hỏa tăng 402 đồng/lít, dầu mazut tăng 329 đồng/kg. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. MAI HƯƠNG