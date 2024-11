Giá xăng dầu hôm nay (2-11): Tuần giảm khoảng 4%

Giá xăng dầu thế giới ghi nhận tuần giảm. Giá dầu trong nước đã quay đầu tăng trong khi giá xăng lập hat-trick giảm. Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần (ngày 1-11), giá dầu tăng nhẹ do có thông tin Iran đang chuẩn bị tấn công trả đũa Israel từ phía Iraq trong những ngày tới, nhưng sản lượng kỷ lục của Mỹ đã gây áp lực lên giá. Giá dầu ghi nhận tuần giảm. Ảnh minh họa: Reuters Giá dầu Brent tăng 29 cent, tương đương 0,4%, lên mức 73,1 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 23 cent, tương đương 0,3%, lên mức 69,49 USD/thùng. Trong phiên, cả 2 mặt hàng dầu chuẩn đều tăng hơn 2 USD. Tính cả tuần, giá dầu Brent giảm khoảng 4%, trong khi giá dầu WTI giảm khoảng 3%. Giá dầu biến động trong phiên, theo nhà phân tích Ole Hvalbye của SEB Research, đó là do bất kỳ phản ứng bổ sung nào từ Iran có thể vẫn sẽ ở mức hạn chế, tương tự như cuộc tấn công hạn chế của Israel vào cuối tuần trước. Theo Reuters, các cuộc không kích trước đó của Iran vào Israel chỉ gây thiệt hại nhỏ. Iran, thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đã sản xuất khoảng 4 triệu thùng dầu/ngày trong năm 2023. Theo các nhà phân tích và báo cáo của chính phủ Mỹ, Iran dự kiến sẽ xuất khẩu khoảng 1,5 triệu thùng/ngày trong năm nay, tăng so với mức ước tính 1,4 triệu thùng/ngày vào năm 2023. Hỗ trợ giá dầu tăng, ngoài yếu tố nói trên, còn yếu tố kỳ vọng OPEC và các đồng minh (OPEC+) có thể trì hoãn việc tăng sản lượng dầu theo kế hoạch vào tháng 12 thêm một tháng hoặc hơn do lo ngại về nhu cầu dầu yếu và nguồn cung tăng. Quyết định của OPEC+ có thể được đưa ra sớm nhất là vào tuần tới. Sự bật tăng ở các phiên giao dịch vừa qua không đủ để lấy lại những "mất mát" ở phiên giao dịch đầu tiên của tuần. Ảnh minh họa: Reuters Trong khi OPEC+ hạn chế sản lượng, công ty dầu mỏ lớn của Mỹ Exxon Mobil cho biết sản lượng toàn cầu của họ đạt mức cao nhất mọi thời đại. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cũng thông tin, trong tuần, sản lượng khai thác kỷ lục của Mỹ là 13,5 triệu thùng dầu/ngày. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 2-11 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.408 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.503 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.148 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.833 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.461 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 31-10. Giá xăng dầu đã giảm-tăng trái chiều với giá xăng giảm, giá dầu tăng. Như vậy là giá xăng đã giảm 3 lần liên tiếp. Giá xăng E5 RON 92 giảm 284 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 391 đồng/lít, dầu diesel tăng 91 đồng/lít, dầu hỏa tăng 263 đồng/lít, dầu mazut tăng 232 đồng/kg. MAI HƯƠNG