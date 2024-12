Giá xăng dầu hôm nay (18-12): Trượt dài, chờ quyết định của Fed

Giá xăng dầu hôm nay (18-12): Đà giảm của giá xăng dầu thế giới vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, trong khi giá xăng dầu trong nước có khả năng tăng. Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch ngày 17-12, giá dầu giảm khoảng 1% xuống mức thấp nhất trong một tuần do lo ngại về nhu cầu sau các dữ liệu kinh tế từ Đức và Trung Quốc, trong khi các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về lãi suất. Giá dầu liên tục giảm trong những phiên giao dịch vừa qua. Ảnh minh họa: Reuters Giá dầu Brent giảm 72 cent, tương đương đương 1%, xuống mức 73,19 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 63 cent, tương đương 0,9%, xuống mức 70,08 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của dầu Brent kể từ ngày 10-12 và thu hẹp mức chênh lệch giữa hai mặt hàng dầu chuẩn Brent và WTI xuống mức thấp nhất trong 12 tuần. Các nhà phân tích cho biết khi mức chênh lệch giá dầu Brent so với dầu WTI giảm xuống dưới 4 USD/thùng, việc các công ty năng lượng thu mua dầu thô của Mỹ không còn mang lại nhiều ý nghĩa kinh tế, điều này sẽ dẫn đến lượng dầu xuất khẩu của Mỹ giảm. Tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, tăng trưởng sản lượng công nghiệp tăng nhẹ trong tháng 11, trong khi doanh số bán lẻ thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Điều này cho thấy Bắc Kinh cần phải tăng cường gói kích thích tập trung vào người tiêu dùng khi các nhà hoạch định chính sách chuẩn bị cho kịch bản mức thuế quan thương mại từ Mỹ sẽ cao hơn sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức. Còn tại Đức, theo cuộc khảo sát của Viện Ifo, trong tháng 12, chỉ số môi trường kinh doanh giảm xuống còn 84,7 từ mức 85,6 đã được điều chỉnh giảm nhẹ vào tháng trước. Tâm lý kinh doanh giảm trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và suy thoái công nghiệp tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Các nhà phân tích tại ngân hàng ING nhận xét: Điểm tốt duy nhất về chỉ số Ifo vừa được Đức công bố là đây là chỉ số vĩ mô chính cuối cùng được công bố trong năm nay. Đã đến lúc kết thúc một năm được coi là năm trì trệ kinh tế thứ hai liên tiếp. Trong khi tồn kho dầu của Mỹ giảm hỗ trợ giá dầu thì tồn kho xăng của Mỹ lại tăng. Ảnh minh họa: Reuters Trong khi đó, tại nền kinh tế lớn nhất thế giới, doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng cao hơn dự kiến vào tháng 11 trong bối cảnh nhu cầu mua ô tô và mua sắm trực tuyến tăng tốc. Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ không tác động đến kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sẽ kết thúc vào hôm nay. Tuy nhiên, các nhà đầu tư sẽ theo dõi dự báo của các nhà hoạch định chính sách Mỹ để biết tín hiệu liệu Fed có thận trọng hơn vào năm 2025, vì các chỉ số kinh tế, như dữ liệu bán lẻ, cho thấy khả năng phục hồi liên tục và lạm phát vẫn dai dẳng. Về tồn kho xăng dầu của Mỹ trong tuần trước, Viện Dầu khí Mỹ cho biết tồn kho dầu giảm 4,7 triệu thùng, tồn kho xăng tăng 2,4 triệu thùng. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 18-12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.861 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.596 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.255 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.566 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 15.574 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 19-12. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước tăng mạnh nên giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ chấm dứt chuỗi giảm. Tuy nhiên, giá có thể duy trì đà giảm nếu giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm sâu trong các phiên giao dịch tới. Tại lần điều chỉnh giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 giảm 3 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 33 đồng/lít, dầu diesel giảm 127 đồng/lít, dầu hỏa giảm 251 đồng/lít, dầu mazut giảm 551 đồng/kg. MAI HƯƠNG