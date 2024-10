Giá xăng dầu hôm nay (17-10): Giá xăng dầu trong nước giảm?

Giá xăng dầu hôm nay (17-10): Giá xăng dầu thế giới bật tăng, được hỗ trợ bởi tồn kho xăng dầu của Mỹ giảm. Giá xăng dầu trong nước dự báo quay đầu giảm. Giá dầu thế giới Theo Oilprice, lúc 5 giờ 30 phút ngày 17-10 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng nhẹ 0,45%. Giá dầu Brent “chững” ở mức 74,22 USD/thùng, chờ thêm các tin tức tác động. Giá dầu đã giảm 3 phiên liên tiếp kể từ đầu tuần đến nay. Ảnh minh họa: Reuters Giá dầu đã xác lập hat-trick giảm ngày trong tuần này sau khi phiên giao dịch ngày 16-10 kết thúc. Trong phiên này, giá dầu chỉ dao động nhẹ, duy trì mức thấp nhất trong 2 tuần qua. Giá dầu Brent giảm 3 cent, xuống mức 74,22 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 19 cent, tương đương 0,3%, xuống mức 70,39 USD/thùng. Từ đầu tuần, giá dầu liên tục giảm do triển vọng nhu cầu yếu hơn. Ngoài ra, thông tin Israel sẽ không tấn công các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của Iran cũng đã giúp “hạ nhiệt” lo ngại gián đoạn nguồn cung. Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy năm ngoái, Iran, thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đã sản xuất khoảng 4 triệu thùng dầu/ngày. Theo các nhà phân tích và báo cáo của chính phủ Mỹ, Iran dự kiến sẽ xuất khẩu khoảng 1,5 triệu thùng/ngày trong năm nay. Về phía cầu, OPEC và Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024 với lý do là nguồn cầu yếu từ Trung Quốc. Hạn chế đà lao dốc của giá dầu trong phiên giao dịch là tin tức kinh tế tích cực từ Mỹ và châu Âu. Tồn kho xăng, dầu của Mỹ giảm đang hỗ trợ giá dầu quay đầu bật tăng ở đầu phiên giao dịch ngày 17-10. Ảnh minh họa: Reuters Tại khu vực đồng euro, mặc dù mức tăng trưởng kinh tế chậm nhưng đã có dấu hiệu khởi sắc. Trong khi đó, giá nhập khẩu của Mỹ trong tháng 9 ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong 9 tháng do chi phí cho sản phẩm năng lượng giảm mạnh, báo hiệu triển vọng lạm phát giảm, làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất. Liên quan đến tồn kho xăng, dầu của Mỹ, Viện Dầu khí Mỹ (API) cho biết trong tuần kết thúc vào ngày 11-10, tồn kho dầu giảm 1,58 triệu thùng, ngược so với dự báo tăng là 3,2 triệu thùng của các nhà phân tích. Cũng theo API, tồn kho xăng giảm sâu hơn, 5,926 triệu thùng, và tồn kho sản phẩm chưng cất cũng giảm 2,672 triệu thùng. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 17-10 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.846 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 21.061 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.500 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.790 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 15.911 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều nay. Mặc dù giá xăng dầu thế giới tuần trước tăng nhưng từ đầu tuần mới đến nay, giá giảm 3 phiên liên tiếp nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước sẽ giảm. Dự báo giá xăng giảm trong khoảng 100-200 đồng/lít, giá dầu giảm nhiều hơn. Tại kỳ điều hành giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 tăng 996 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 1.258 đồng/lít, dầu diesel tăng 1.099 đồng/lít, dầu hỏa tăng 1.139 đồng/lít, dầu mazut tăng 908 đồng/kg. MAI HƯƠNG