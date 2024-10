Giá xăng dầu hôm nay (16-10): Quay đầu tăng nhẹ

Giá xăng dầu thế giới quay đầu tăng nhẹ đầu phiên giao dịch ngày 16-10 sau cú “trượt dốc không phanh” hơn 4%. Giá dầu thế giới Theo Oilprice, lúc 5 giờ 30 phút ngày 16-10 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng nhẹ 0,5%. Giá dầu Brent “neo” ở mức 74,25 USD/thùng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 15-10, giá dầu giảm hơn 4% xuống mức thấp nhất trong gần 2 tuần do triển vọng nhu cầu yếu hơn và lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông giảm bớt sau khi thị trường tiếp nhận thông tin Israel sẽ không tấn công các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân của Iran. Giá dầu quay đầu tăng nhẹ đầu phiên giao dịch ngày 16-10. Ảnh minh họa: Reuters Giá dầu Brent giảm 3,21 USD, tương đương 4,14%, xuống mức 74,25 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 3,25 USD, tương đương 4,4%, xuống mức 70,58 USD/thùng. Đáng chú ý là trong phiên, cả 2 mặt hàng dầu chuẩn đã có thời điểm giảm tới 4 USD xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10. Nhận xét về sự “trượt dốc không phanh” của giá dầu kể từ đầu tuần, Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao tại Price Futures Group cho biết thị trường đang chứng kiến sự dỡ bỏ khoản phí bảo hiểm chiến tranh đã được tích lũy trong tuần trước. Theo nhà phân tích này, vấn đề ở đây thực ra không phải là về nguồn cung mà là về rủi ro đối với nguồn cung và nguồn cầu. Mới 2 phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu Brent và WTI đã “mất” khoảng 5 USD, gần như xóa sạch mức tăng tích lũy đạt được sau khi các nhà đầu tư lo ngại Israel có thể tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran để trả đũa vụ tấn công bằng tên lửa của Tehran ngày 1-10. Theo Washington Post, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẵn sàng tấn công các mục tiêu quân sự của Iran chứ không phải các mục tiêu hạt nhân hay dầu mỏ. Cùng quan điểm với OPEC, IEA cũng dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ giảm trong năm nay. Ảnh minh họa: Reuters Liên quan đến nguồn cầu, cũng giống như Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cũng đã cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024 với lý do nhu cầu yếu từ Trung Quốc. IEA dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm sẽ tăng 860.000 thùng/ngày, giảm 40.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. Tuy nhiên, cơ quan này lại cho rằng nhu cầu dầu trong năm 2025 sẽ tăng 1 triệu thùng/ngày, cao hơn khoảng 50.000 thùng/ngày so với dự báo trong tháng trước. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 16-10 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.846 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 21.061 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.500 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.790 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 15.911 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 17-10. Mặc dù giá xăng dầu thế giới tuần trước tăng nhưng những phiên giao dịch vừa qua, giá giảm mạnh nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước sẽ đảo chiều, giảm. Tại kỳ điều hành giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 tăng 996 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 1.258 đồng/lít, dầu diesel tăng 1.099 đồng/lít, dầu hỏa tăng 1.139 đồng/lít, dầu mazut tăng 908 đồng/kg. MAI HƯƠNG