Giá xăng dầu hôm nay (15-9): Tuần bật tăng

Giá xăng dầu thế giới ghi nhận tuần tăng đầu tiên sau 3 tuần lao dốc. Giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm mạnh. Giá dầu thế giới Tuần này, giá dầu đã chấm dứt chuỗi hat-trick giảm của 3 tuần trước đó. Với dầu Brent leo dốc khoảng 0,8%, dầu WTI tăng khoảng 1,4%, giá dầu đã quay đầu bật tăng. Giá dầu ghi nhận tuần tăng đầu tiên trong 4 tuần qua. Ảnh minh họa: Energy Now Sự tăng tốc của giá dầu trong tuần này được hỗ trợ chính bởi tác động của cơn bão Francine đổ bộ vào Louisiana, Mỹ. Ngay tại phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu tăng khoảng 1% khi thị trường lo ngại bão Francine sẽ làm gián đoạn sản xuất và lọc dầu dọc Vùng duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ. Tuy nhiên, giá đã nhanh chóng lao dốc mạnh xuống mức thấp nhất trong 3 năm tại phiên giao dịch thứ 2 khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) giảm dự báo nhu cầu trong năm 2024 và 2025. Theo OPEC, trong năm nay, nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 2,03 triệu thùng/ngày, giảm 0,08 triệu thùng so với dự báo tăng trưởng của tháng trước, mức dự báo mà OPEC duy trì suốt từ tháng 7-2023. Cũng theo OPEC, tăng trưởng nhu cầu toàn cầu năm 2025 sẽ là 1,74 triệu thùng/ngày, giảm 0,04 triệu thùng so với dự báo trước đó. Ngược với dự báo của OPEC, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng lên mức kỷ lục trong năm. Cụ thể, nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến sẽ đạt trung bình khoảng 103,1 triệu thùng/ngày trong năm 2024, cao hơn so với dự báo đạt 102,9 triệu thùng/ngày trước đó. Một lần nữa, lo ngại về việc ngừng sản xuất kéo dài tại mỏ dầu ngoài khơi của Mỹ do cơn bão Francine tiếp tục hỗ trợ giá dầu bật tăng trở lại hơn 4% tại phiên giao dịch thứ 3 và 4, lấy lại hết những mất mát ở phiên giao dịch thứ 2 (giảm khoảng 4%). Hạn chế đà tăng của giá dầu trong 2 phiên này sự tăng trong tồn kho dầu của Mỹ. Theo EIA, trong tuần kết thúc vào ngày 6-9, tồn kho dầu của Mỹ tăng 833.000 thùng lên 419,1 triệu thùng, ngược so với ước tính giảm 2,79 triệu thùng của Viện Dầu khí Mỹ, đồng thời thấp hơn so với kỳ vọng tăng 987.000 thùng của các nhà phân tích. Giá dầu chính thức tăng tuần sau 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Ảnh minh họa: Nairametrics Sản lượng dầu thô tại Vịnh Mexico của Mỹ phục hồi sau bão Francine và số lượng giàn khoan của Mỹ tăng thêm 7 – mức tăng hằng tuần lớn nhất trong 1 năm là những nhân tố đẩy giá dầu trượt nhẹ 0,5% tại phiên giao dịch cuối cùng của tuần. Tuy nhiên, mức trượt này khá khiêm tốn nên không đủ để kéo giá dầu nới dài đà giảm của 3 tuần trước đó. Vậy là sau 3 tuần lao dốc, giá dầu đã lấy lại được đà tăng. Dầu Brent kết thúc tuần ở mức 71,61 USD/thùng, dầu WTI đóng cửa ở mức 68,65 USD/thùng. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 15-9 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 18.890 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 19.635 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 17.165 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 17.790 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 14.467 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 12-9. Giá xăng E5 RON 92 giảm 1.089 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 1.192 đồng/lít, dầu diesel giảm 927 đồng/lít, dầu hỏa giảm 934 đồng/lít, dầu mazut giảm 688 đồng/kg. Đây là lần giảm thứ 4 liên tiếp của giá xăng dầu trong nước và cũng là lần giảm sâu nhất trong 4 lần điều chỉnh gần đây. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. MAI HƯƠNG