Giá xăng dầu hôm nay (10-10): Giá xăng dầu trong nước bật tăng mạnh?

Giá xăng dầu thế giới nhích nhẹ. Giá xăng dầu trong nước dự báo quay đầu tăng mạnh. Giá dầu thế giới Theo Oilprice, lúc 5 giờ 30 phút ngày 10-10 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng nhẹ 17 cent, giá dầu Brent chững ở mức 76,58 USD/thùng. Giá dầu duy trì mức tăng đầu phiên, sau đó biến động theo các tiêu đề. Ảnh minh họa: Reuters Kết thúc phiên giao dịch ngày 9-10, giá dầu nới dài đà giảm của phiên trước đó, sau dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tăng sốc. Tuy nhiên, mức giảm đã bị hạn chế bởi rủi ro gián đoạn nguồn cung từ Iran và bão Milton ở Mỹ. Giá dầu Brent giảm 60 cent, tương đương 0,8%, xuống mức 76,58 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 33 cent, tương đương 0,5%, xuống mức 73,24 USD/thùng. Giá dầu đã từ bỏ mức tăng đầu phiên sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 4-10 đã tăng 5,8 triệu thùng, lên 422,7 triệu thùng, hơn gấp đôi so với kỳ vọng của các nhà phân tích và gần bằng 1/2 mức ước tính tăng 10,9 triệu thùng của Viện Dầu khí Mỹ. Trong khi tồn kho dầu tăng, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ lại giảm lần lượt 6,3 triệu thùng và 3,1 triệu thùng. Theo Bob Yawger, Giám đốc phụ trách hợp đồng dầu tương lai tại Mizuho (New York), tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất giảm lớn hơn dự kiến cũng giúp hạn chế đà giảm của giá dầu. Vị giám đốc này cho biết, bão Milton đổ bộ vào Florida đã thúc đẩy nhu cầu xăng dầu trong tiểu bang với khoảng 1/4 trạm xăng đã bán hết nguồn cung. Reuters cho biết, thị trường vẫn lo ngại về khả năng Israel tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, ngay cả sau khi giá dầu giảm hơn 4% tại phiên giao dịch ngày 8-10, do khả năng Hezbollah và Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn. John Kilduff, đối tác tại Again Capital ở New York cho biết, một cuộc tấn công của Israel vào Iran có thể đẩy giá dầu lên thêm 5 USD/thùng. Giá dầu biến động nhẹ trong phiên giao dịch ngày 9-10. Ảnh minh họa: Business Day Bất chấp mối đe dọa nguồn cung đến từ khu vực sản xuất dầu mỏ ở Trung Đông, vấn đề kinh tế tại Trung Quốc khiến giá dầu khó có thể tăng. Quốc gia Đông Á này hiện vẫn chưa đưa ra thêm các biện pháp tài khóa mạnh mẽ nào, mặc dù khẳng định tự tin sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng của năm. Các nhà đầu tư lo ngại, tốc độ tăng trưởng chậm tại Trung Quốc sẽ làm giảm nhu cầu nhiên liệu của quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 10-10 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 18.850 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 19.803 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 17.401 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 17.651 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 15.003 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều nay. Do giá xăng dầu thế giới tuần qua tăng mạnh, nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng sẽ tăng trong khoảng 700-1.200 đồng/lít. Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu sẽ quay đầu bật tăng sau cú giảm hồi tuần trước. Tại kỳ điều hành giá gần đây nhất (ngày 3-10), giá xăng E5 RON 92 giảm 770 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 715 đồng/lít, dầu diesel giảm 105 đồng/lít, dầu hỏa giảm 222 đồng/lít, dầu mazut giảm 354 đồng/kg. MAI HƯƠNG