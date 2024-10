Giá xăng dầu hôm nay (1-10): Ấm dần

Giá xăng dầu thế giới biến động nhẹ đầu phiên giao dịch ngày 1-10 với dầu WTI tăng 0,22%, dầu Brent “neo” ở mức 71,77 USD/thùng. Giá dầu thế giới Theo Oilprice, lúc 5 giờ 35 phút ngày 1-10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent “chững” ở mức 71,77 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 15 cent. Giá dầu biến động nhẹ đầu phiên giao dịch ngày 1-10. Ảnh minh họa: Bizz Buzz Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tuần (30-9), giá dầu gần như đi ngang. Tuy nhiên, tính cả quý III năm nay, giá dầu đã giảm tới 17%. Giá dầu Brent giao tháng 11, hết hạn vào ngày 30-9, giảm 21 cent xuống mức 71,77 USD/thùng. Trong khi đó, hợp đồng dầu Brent giao tháng 12 được giao dịch tích cực hơn, tăng 27 cent lên mức 71,81 USD/thùng. Chỉ tính riêng tháng 9, giá dầu Brent đã giảm 9% - mức giảm hằng tháng lớn nhất kể từ tháng 11-2022, giảm tháng thứ 3 liên tiếp. Tính cả quý III, giá dầu Brent giảm 17% - mức lỗ theo quý lớn nhất trong 1 năm. Giá dầu WTI giảm 1 cent xuống mức 68,17 USD/thùng. Giá dầu chuẩn của Mỹ này đã giảm 7% trong tháng 9, mức giảm hằng tháng lớn nhất kể từ tháng 10-2023, và giảm tới 16% trong quý III. Giá dầu ít dao động trong phiên giao dịch ngày 30-9, theo Tim Snyder, nhà kinh tế tại Matador Economics, đó là do thị trường đang cân nhắc liệu xung đột Trung Đông có lan rộng hay không. Giá dầu có phản ứng yếu ớt trước thông báo của Bắc Kinh hồi tuần trước về các biện pháp nới lỏng tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và là quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới vì không rõ liệu các biện pháp này có đủ để thúc đẩy nhu cầu yếu hơn dự kiến của Trung Quốc trong năm nay hay không. Trong tháng 9, lo ngại về nguồn cung dầu thô toàn cầu tăng cũng tác động đến giá. Tuần trước, giá dầu đã giảm sau báo cáo cho biết Saudi Arabia đang chuẩn bị từ bỏ mục tiêu giá dầu thô không chính thức 100 USD/thùng khi nước này chuẩn bị tăng sản lượng. Trong quý III-2024, giá dầu Brent giảm tới 17%, giá dầu WTI giảm 16%. Ảnh minh họa: Reuters Jim Ritterbusch của Công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates nhận xét: Quyết định tăng sản lượng vào tháng 12 của Saudi Arabia sẽ là yếu tố gây bi quan cho thị trường dầu trong nhiều tuần tới. Dữ liệu từ Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố ngày 30-9 cho thấy trong tháng cuối cùng của quý III-2024, hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã giảm tháng thứ 5 liên tiếp và lĩnh vực dịch vụ chậm lại đáng kể. Triển vọng sản lượng dầu của Libya phục hồi cũng gây sức ép lên thị trường. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 1-10 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.620 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.518 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 17.506 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 17.873 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 15.357 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tăng tại kỳ điều hành giá chiều 3-10. Do giá xăng dầu thế giới tuần qua giảm nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng sẽ giảm. Nếu đúng như dự đoán thì giá xăng trong nước sẽ không thể xác lập “hat-trick” tăng. Tuy nhiên, giá có thể sẽ “đảo chiều” tùy thuộc vào diễn biến của giá xăng dầu trong nước những ngày tới. Tại kỳ điều hành của liên bộ ngày 26-9, giá xăng E5 RON 92 tăng 679 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 756 đồng/lít, giá dầu diesel tăng 463 đồng/lít, dầu hỏa tăng 322 đồng/lít, dầu mazut tăng 531 đồng/kg. MAI HƯƠNG