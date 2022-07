Giá xăng dầu giảm hơn 3.000 đồng/lít từ 0h ngày 11/7

Liên bộ Tài chính - Công Thương vừa quyết định điều chỉnh giá xăng, dầu. Cụ thể, tính từ 0h ngày 11/7, xăng E5RON92 không cao hơn 27.788 đồng/lít (giảm 3.103 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.886 đồng/lít. Xăng RON95-III không cao hơn 29.675 đồng/lít (giảm 3.088 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 26.593 đồng/lít (giảm 3.022 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu hỏa không cao hơn 26.345 đồng/lít (giảm 2.008 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.712 đồng/kg (giảm 2.010 đồng/kg so với giá bán hiện hành).