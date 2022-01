Giá xăng dầu đồng loạt tăng giá từ ngày 11/1

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 23.159 đồng/lít (tăng 609 đồng/lít so với giá hiện hành; Xăng RON95-III không cao hơn 23.876 đồng/lít (tăng 581 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.239 đồng/lít (tăng 660 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa không cao hơn 17.138 đồng/lít (tăng 620 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.362 đồng/kg (tăng 617 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Trích lập và chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 11 tháng 01 năm 2022. Việc áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 11 tháng 01 năm 2022.