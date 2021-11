Giá xăng dầu đẩy CPI tháng 11 tăng

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,17% so với tháng trước do nguồn cung dồi dào khiến giá thịt gia súc, gia cầm, thịt chế biến và thủy sản tươi sống lần lượt giảm 4,04%, 0,34%, 1,55% và 0,16%.

Ở chiều ngược lại, trong 2 nhóm hàng giảm giá thì nhóm giáo dục trong tháng 11 giảm 0,92% so với tháng trước, trong đó dịch vụ giáo dục giảm 1,06% do một số địa phương thực hiện miễn, giảm học phí năm học 2021-2022.

Giá vàng trong nước tăng theo giá vàng thế giới. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 11 tăng 2,65% so với tháng trước; tăng 0,75% so với tháng 12/2020 và giảm 0,09% so với cùng kỳ năm 2020. Bình quân 11 tháng tăng 9,39%.

Chỉ số giá USD giảm 0,21% so với tháng trước; giảm 1,4% so với tháng 12/2020 và giảm 1,63% so với cùng kỳ năm 2020. Bình quân 11 tháng giảm 1%.

Bằng Lăng