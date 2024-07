Giá xăng dầu bất ngờ giảm, RON 95 còn hơn 23.000 đồng/lít

Dư luận đang phản ứng mạnh về bộ ảnh ca sĩ Đức Tuấn chụp tại Hội An, trong đó có nhiều ảnh người này đứng, ngồi trên mái nhà trong phố cổ Hội An. Chính quyền thành phố Hội An yêu cầu ngành chức năng vào cuộc xác minh.