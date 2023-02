Giá xăng có thể giảm trở lại

Tại kỳ điều hành này, nhà điều hành không trích lập quỹ Bình ổn giá (BOG) với xăng E5 RON92 và RON95 nhưng chi quỹ lần lượt là 850 đồng và 950 đồng cho mỗi lít xăng E5 RON92 và RON95, đồng thời trích lập quỹ BOG với dầu diesel ở mức 200 đồng/lít.

Kỳ điều chỉnh này sớm hơn 2 ngày so với dự định, do diễn biến của thị trường xăng dầu thế giới gần đây có nhiều thay đổi thất thường. Trước đó, do trùng ngày Tết Nguyên đán, kỳ điều hành giá xăng dầu được lùi về ngày 1/2, thay vì ngày 21/1 theo quy định.

Bộ Tài chính "từ chối" điều hành giá xăng dầu

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương góp ý xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định về kinh doanh xăng dầu. Trong đó, cơ quan này đề nghị Bộ Công Thương rà soát, đánh giá, giảm bớt số lượng khâu trung gian phân phối xăng dầu; nghiên cứu quy định mức thù lao tối thiểu cho đại lý bán lẻ xăng dầu đảm bảo hoạt động cho các đơn vị bán lẻ ổn định nguồn cung trong kinh doanh xăng dầu. Tránh tình trạng có hàng mà không bán. Đồng thời, nghiên cứu khả năng đại lý xăng dầu được mua hàng của các công ty phân phối khác.