Giá vé máy bay 'trên trời': Resort, du thuyền gần Hà Nội đắt khách dịp 30/4

Kì nghỉ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài nên du khách Việt lên kế hoạch du lịch rất sớm. Theo thống kê của Traveloka, ngay từ tháng ba, số lượt tìm kiếm thông tin vé máy bay trên nền tảng này đã tăng 40%, lượng tìm kiếm dịch vụ đặt phòng khách sạn tăng gấp đôi so với cùng kì năm ngoái.

Khách "quay xe" với các điểm đến hot do giá vé cao

Giá vé máy bay đắt đỏ cũng khiến Thùy Anh - Minh Trang (24 tuổi, Hà Nội) quyết định đổi địa điểm du lịch từ Nha Trang (Khánh Hòa) thành Hạ Long (Quảng Ninh).

"Thay vì mất 6-7 triệu đồng/vé khứ hồi mỗi người - mức giá tăng gấp đôi, gấp ba so với nhiều thời điểm khác trong năm thì mình chọn lái xe đến Quảng Ninh, chi số tiền đó để trải nghiệm đi du thuyền. Địa điểm không mới nhưng mình hy vọng đây là trải nghiệm mới với mình", Thùy Anh cho biết.

Theo khảo sát của PV VietNamNet, tới đầu tháng 4, khi các hãng hàng không trong nước tăng hơn 620.000 chỗ ngồi trên các tuyến để phục vụ nhu cầu hành khách dịp 30/4 - 1/5 thì giá vé có hạ nhiệt. Tuy nhiên, mức giá giảm hay các tuyến giảm giá không nhiều. Nhiều chuyến tới các điểm đến hot như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc,... vẫn tăng từ 95% đến 150% so với ngày thường.

Do vậy, trong kì nghỉ lễ dài sắp tới, nhiều du khách tại Hà Nội ưu tiên các điểm đến gần, có thể di chuyển bằng ô tô. Một bộ phận khách khác lại lựa chọn xuất ngoại, sang Thái Lan, Singapore hoặc Hàn Quốc... Ông Caesar Indra - Chủ tịch Traveloka nhận định: "Thời điểm này, nhiều đường bay quốc tế đã được mở lại. Ghi nhận từ dữ liệu của chúng tôi cho thấy, nhu cầu đến các điểm đến quốc tế trong tháng 3/2023 đã tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới, các lựa chọn phổ biến gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và New York.”".