Giá vé máy bay chặng TP.HCM - Hà Nội đắt hơn đi Thái Lan, Singapore

Giá vé chặng TP.HCM - Hà Nội vẫn ở mức cao. Rẻ nhất là các chuyến bay đêm của Vietjet Air có giá khoảng 3,4 triệu đồng/khứ hồi. Khách hàng có thể lựa chọn chuyến bay của Vietravel Airline với giá 3,7 triệu đồng/khứ hồi để bay vào thời gian hợp lý, thuận tiện hơn.

Nếu bay với Bamboo Airways hoặc Vietnam Airlines, khách hàng phải trả 4-5,5 triệu đồng/chuyến khứ hồi.

Ngọc An (22 tuổi) cho biết: “Bay chặng nội địa mà tôi thấy giá vé còn cao hơn bay đi nước ngoài”. Cô dự định bay ra Hà Nội và đi Sapa nghỉ hè. Tuy nhiên, do giá vé cao nên An tính toán sẽ bay sang Thái Lan hoặc Singapore.