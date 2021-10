Giá vật liệu xây dựng 'trên trời', khách ngại làm nhà vì phí đội cao

Gần đây, giá các loại vật liệu xây dựng liên tục tăng khiến giới chủ thầu công trình đau đầu. Không ít khách hàng ngần ngại xây nhà lúc này khi chi phí xây dựng bị đội lên quá cao và có tâm lý chờ "cơn sốt" này hạ nhiệt.

Theo Anh Trần Đình Trọng, chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng tại huyện Thanh Trì (Hà Nội), so với thời điểm trước giãn cách xã hội do đợt dịch COVID-19 thứ 4, giá nhiều loại vật liệu xây dựng tăng khoảng 20 - 30%. Còn tính từ thời điểm đầu năm 2021, giá vật liệu xây dựng đã tăng lên khoảng 40 - 45%. Trong đó, sắt tăng dữ dội nhất. Giá sắt đã tăng khoảng 35% so với trước dịch và tăng khoảng hơn 45% so với đầu năm.

Anh Trọng cũng cho biết thêm, dù lên giá nhưng các loại vật liệu xây dựng thô không khan hiếm. Tình trạng này chỉ xảy ra với những vật liệu nhập ngoại, phục vụ phần hoàn thiện như gạch ốp lát, sơn…

Sau một thời gian hạ nhiệt, đến nay giá thép lại đồng loạt tăng, các doanh nghiệp điều chỉnh lên mức khoảng 16.000 -18.000 đồng/kg tùy từng thương hiệu…Cụ thể, tính từ đầu tháng 10, giá thép cuộn CB240 của Tập đoàn Hòa Phát tại miền Bắc tăng 460 đồng/kg, hiện ở mức 16.770 đồng/kg; thép cây D10 CB300 tăng 410 đồng/kg, lên mức 16.820 đồng/kg.