Giá vật liệu xây dựng đẩy CPI tháng 4 tăng nhẹ

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2022 vừa công bố của Tổng Cục Thống kê (Bộ Kế hoạch - Đầu tư), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng nhẹ 0,18% so với tháng trước; tăng 2,09% so với tháng 12/2021 và tăng 2,64% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng Cục Thống kê cho biết, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng theo giá nguyên liệu đầu vào sản xuất; dịch vụ giáo dục tăng trở lại tại một số địa phương sau thời gian miễn giảm học phí; giá ăn uống ngoài gia đình và dịch vụ du lịch tăng theo nhu cầu tiêu dùng là những nguyên nhân chính làm CPI tháng 4 tăng.