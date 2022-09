Giá vàng về mốc 64 triệu, mua vàng 2 ngày lỗ hơn 2 triệu

So với kết phiên 26/9, giá vàng 9999 của SJC tại Hà Nội vào 10h35' hôm nay đã hạ 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,9 đồng/lượng ở chiều bán ra; giá vàng 9999 của Doji tại Hà Nội 10h35' hôm nay giảm 1,87 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2,05 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Nếu mua vàng, người mua bị lỗ tới hơn 2 triệu đồng/lượng chỉ sau 2 ngày giao dịch.

Như vậy, so với kết phiên hôm qua, giá vàng 9999 của SJC tại Hà Nội vào 10h35' hôm nay đã giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,1 đồng/lượng ở chiều bán ra. Còn giá vàng 9999 của Doji tại Hà Nội 10h35' hôm nay cũng "bay hơi" 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 64,2 triệu đồng/lượng 65,22 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 64,2 triệu đồng/lượng 65,2 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 64,2 triệu đồng/lượng 65,22 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 64,2 triệu đồng/lượng 65,2 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 64,2 triệu đồng/lượng 65,2 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 12h ngày 28/9

Trong khi đó, tại thị trường thế giới, giá vàng vẫn tiếp đà giảm mạnh. Lúc 10h59' hôm nay (ngày 28/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.624,4 USD/ounce, giảm 13,6 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.631,8 USD/ounce, giảm 12,2 USD/ounce so với đêm qua.

Biểu đồ vàng thế giới trong 24h qua

Giá vàng quốc tế giảm mạnh trong bối cảnh đồng USD tăng mạnh và nhiều ngân hàng trung ương trên toàn cầu đồng loạt tăng lãi suất để kìm hãm lạm phá. Các chuyên gia dự báo, giá vàng có thể sớm mất mốc 1.620 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (chưa tính thuế phí), vàng thế giới hiện có giá 46,78 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng của SJC đang đắt hơn vàng quốc tế tới 17,74 triệu đồng/lượng.