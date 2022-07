Giá vàng tuần tới: Làn sóng bán tháo đến bao giờ?

Tại thị trường vàng Việt Nam, giá vàng miếng SJC cũng giảm theo đà giảm của giá vàng quốc tế, từ mức 68,5 triệu đồng/lượng xuống mức 67,9 triệu đồng/lượng, nhưng vẫn còn cao hơn rất nhiều so với giá vàng quốc tế quy đổi.

Sở dĩ giá vàng quốc tế tiếp tục giảm mạnh do: Thứ nhất, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ tiếp tục tăng vọt lên mức đỉnh cao mới là 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đây là mức cao nhất trong 41 năm qua, do giá dầu, lương thực tiếp tục tăng mạnh.

CPI tiếp tục tăng mạnh đã khiến giới đầu tư kỳ vọng FED sẽ tăng thêm khoảng 100 điểm phần trăm lãi suất cơ bản, chứ không phải là 75 điểm phần trăm lãi suất cơ bản trong cuộc họp cuối tháng 7 này. Điều này đã đẩy USD-Index tiếp tục leo lên đỉnh cao mới trong 20 năm, đồng thời cũng khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh. Kỳ vọngFED tăng lãi suất càng tăng cao, càng làm giảm sự hấp dẫn của các tài sản phi lãi suất như vàng… trong ngắn hạn.

Thứ hai, nỗi lo suy thoái kinh tế, thậm chí làlạm phátđình đốn vẫn tiếp tục gia tăng, nhất là khi đường cong lợi suất trái phiếu đã bắt đầu đảo ngược (lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cao hơn lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm). Điều này khiến các nhà đầu tư lo ngại suy thoái kinh tế sẽ tiếp tục làm giảm hơn nữa nhu cầu vàng vật chất vốn đang ở mức thấp do Ấn Độ tăng mạnh thuế nhập khẩu vàng và Trung Quốc áp dụng chính sách zero- Covid kéo dài.