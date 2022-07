Giá vàng tăng mạnh, lấy lại mốc 67 triệu/lượng

Giá vàng trong nước hôm nay tăng mạnh, cùng chung xu hướng với giá vàng thế giới.

Diễn biến giá vàng thế giới.

Sau 3 tháng giảm mạnh, ngày 29/7, giá vàng trên thị trường quốc tế đã tăng dựng đứng sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ mức tăng lãi suất 0,75% trong bối cảnh lạm phát không hạ nhiệt. Đây là mức tăng không bất ngờ và thấp hơn so với kỳ vọng 100 điểm trước đó. Điều này thể hiện sự thận trọng của Mỹ trong việc tăng lãi suất để chống lạm phát. Việc này khiến đồng USD quay đầu giảm, qua đó tác động tích cực lên giá vàng.

Nhiều chuyên gia dự báo, giá vàng vẫn đang trong xu hướng tăng. Từ nay tới cuối năm, vàng có thể được giao dịch trong vùng giá 1.800 - 2.000 USD/ounce.

Tới 9h50' hôm nay (ngày 30/7, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.766,5 USD/ounce, tăng 9,7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 8 trên sàn Comex New York ở mức 1.781,8 USD/ounce, tăng 31,5 USD/ounce so với đêm qua.

Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới đang rẻ hơn giá vàng trong nước hơn 17 triệu đồng/lượng.