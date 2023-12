Giá vàng tăng lên mức lịch sử, áp sát 78 triệu đồng/lượng

Như vậy, từ đầu năm đến nay, vàng SJC tăng hơn 15%, mức tăng cao so với các kênh đầu tư khác.

Theo nhiều ý kiến, giá vàng trong nước tăng mạnh bởi bước vào chu kỳ cuối năm, người dân đổ xô đi mua vàng, đồng thời lãi suất tiết kiệm chạm đáy nên kênh đầu tư vàng trở nên hấp dẫn.

Lý do giá vàng miếng SJC tăng mạnh, theo các chuyên gia do từ lâu Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn không được sản xuất thêm vàng miếng, do vậy vàng miếng SJC khan hiếm trên thị trường, dù lực mua không cao.