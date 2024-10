Giá vàng tăng cao, cử tri kiến nghị can thiệp từng thời điểm

Trước việc giá vàng liên tục tăng cao, cử tri Đà Nẵng kiến nghị cơ quan quản lý cần can thiệp linh hoạt từng thời điểm tăng, giảm để ổn định giá vàng; bên cạnh việc xử lý các hành vi buôn lậu, tung tin thất thiệt, đầu cơ, thao túng... Ngày 2/10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ VIII, Quốc hội khóa XV. Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ lo lắng khi giá vàng tăng rất nhanh thời gian qua. Cử tri Trần Quang Sâm (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) cho hay, hiện giá vàng tăng mạnh và theo đà tăng tiếp của giá vàng thế giới, người dân rất hoang mang, sốt ruột. Giá vàng tăng khiến cử tri Đà Nẵng lo lắng, kiến nghị có biện pháp can thiệp. Ảnh: Hồ Giáp Ông Sâm kiến nghị, Nhà nước cần quản lý chặt chẽ thị trường vàng, bởi nếu không can thiệp sẽ gây ra bất ổn, hệ lụy cho nền kinh tế, nhất là kinh tế vĩ mô. "Chính phủ và các bộ, ngành cần có các giải pháp liên quan đến giá vàng" - cử tri Trần Quang Sâm nói. Cụ thể như, xử lý các hành vi vi phạm pháp liên quan đến thị trường vàng và các hoạt động kinh doanh vàng; các hành vi buôn lậu, tung tin thất thiệt, đầu cơ, trục lợi thao túng thị trường vàng. Cùng với đó, can thiệp linh hoạt từng thời điểm tăng, giảm trên thị trường vàng để ổn định giá vàng; giá vàng trong nước không chênh lệch quá cao so với giá vàng thế giới. Từ đó, giúp ổn định giá cả hàng hoá, để phát triển kinh tế. Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng, cho biết, nhằm kiểm soát, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm trên thị trường vàng hiện nay, Nhà nước sẽ can thiệp linh hoạt và đúng thời điểm. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo quyết liệt về vấn đề này và có những biện pháp cụ thể nên thời gian qua, tình trạng tăng giá vàng đã được kiểm soát. Theo ông Quảng, gần đây giá vàng tăng trở lại, Thủ tướng đang chỉ đạo rất quyết liệt đối với Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan chức năng để có các giải pháp phù hợp.