Giá vàng tăng, 'cá mập' mua thấp kỷ lục

Ấn Độ tăng thuế nhập khẩu vàng lên 12,5% từ 1/7 ngăm ngoái, để giảm bớt áp lực lên đồng tiền nước này và giảm thâm hụt thương mại. Người tiêu dùng phải trả mức thuế 18,45% cho vàng tinh chế.



Các nhà buôn vàng tìm cách lách thuế phí nhập khẩu bằng giao dịch tiền mặt. Theo báo cáo của Metals Focus, vàng được giao dịch bằng tiền mặt, thấp hơn giá niêm yết tại thị trường Ấn Độ.



Do thuế nhập khẩu cao, nạn buôn lậu vàng gia tăng. Năm 2022, Hải quan Ấn Độ thu giữ 3.080 kg vàng do vận chuyển trái phép. Hoạt động buôn lậu gia tăng, dẫn đến giảm nhập khẩu vàng hợp pháp.



Ấn Độ là nước tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Người dân Ấn Độ thích mua vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Theo một báo cáo gần đây, Ngân hàng Ấn Độ đang nắm giữ 743,83 tấn vàng dự trữ.