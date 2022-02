Giá vàng sụt hố, giảm sâu hơn 2 triệu đồng/lượng

Đến 9h30', giá vàng miếng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận được niêm yết ở mức 64,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 65,4 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 500 nghìn đồng ở chiều mua nhưng lại giảm 600 đồng nghìn ở chiều bán so với 1 giờ đồng hồ trước.

Đến 6h30' ngày hôm nay (25/2), giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.910 USD/ounce, thấp hơn khoảng 75 USD/ounce so với mức đỉnh hôm qua

Diễn biến giá vàng thế giới

Tới 9h07' sáng 25/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới hôm nay giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.908,5 USD/ounce, giảm 55,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.909,6 USD/ounce, giảm 55,4 USD/ounce so với đêm qua.

Giá vàng bất ngờ giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào nhiều ngân hàng của Nga. Sau thông tin này, chứng khoán Mỹ lập tức tăng điểm, giá USD cũng tăng cao, gây bất lợi cho giá vàng.

Vàng giảm mạnh cũng do động thái chốt lời của nhiều nhà đầu tư sau khi kim loại quý này tăng lên đỉnh.

Anh Tuấn