Giá vàng sẽ giảm khi sửa Nghị định 24, nhà đầu tư nên đợi thêm?

Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng có văn bản chỉ đạo NHNN nhanh chóng tổng kết Nghị định 24, báo cáo kết quả thanh tra thị trường vàng trong tháng 2, không để giá vàng trong nước chênh lệch quá cao so giá vàng thế giới.

Chia sẻ với PV. VietNamNet, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cố vấn Hội đồng Vàng thế giới tại Việt Nam, cho hay: Giá vàng SJC chênh lệch quá cao so với giá thế giới do cung - cầu không đối xứng, không phải do doanh nghiệp hay cơ quan nào "làm giá". Bởi vậy, không thể kéo giá vàng xuống bằng biện pháp hành chính.

“Nếu trong các biện pháp sắp tới của NHNN có việc tăng thêm nguồn cung vàng miếng SJC thì giá vàng mới giảm. Nếu không, giá vàng sẽ vẫn tăng lại. Cũng giống như cuối tháng 12/2023, chỉ trong một ngày giá vàng xuống tới 5 triệu đồng/lượng nhưng nay tăng trở lại mức 78-79 triệu đồng/lượng”, ông Khánh nói.

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu phân tích, giá vàng mấy ngày nay quanh mức 76 triệu đến trên 78 triệu đồng/lượng; đặc biệt trong ngày Thần Tài (10 tháng Giêng âm lịch) thông thường giá vàng sẽ tăng cao nhưng lại giảm nhẹ so với hôm trước.

“Có thể nói giá vàng hiện tương đối ổn định, không thay đổi nhiều. Từ nay đến hết tháng 3/2024, giá vàng có thể có nhiều biến động nếu không có sự can thiệp của Chính phủ. Giá vàng có lẽ sẽ tăng. Lý do, thị trường vàng từ đầu năm đến giờ đều ở xu hướng tăng, theo mức tăng giá của thế giới”, ông Hiếu nhận định.

Phân tích thêm, vị chuyên gia này cho rằng, xu hướng của thị trường giá vàng tăng, nhưng việc Mỹ chưa giảm lãi suất lại là áp lực để giá vàng giữ nguyên như hiện tại.