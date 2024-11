Giá vàng 'rơi tự do', cửa hàng bán không giới hạn, nhiều người xếp hàng cắt lỗ

Giá vàng "rơi tự do", giảm tới 5 triệu đồng/lượng trong nửa ngày nên sáng 7/11, nhiều người đổ xô tới các tiệm vàng, dẫn đến quá tải. Cửa hàng bán thả phanh không còn giới hạn số lượng, trong khi không ít người “mếu máo” cắt lỗ vì từng đu trúng đỉnh. Theo ghi nhận của PV VietNamNet, từ sáng sớm, rất nhiều người đổ xô đến xếp hàng tại các tiệm vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Lượng người giao dịch rất đông, nhiều cửa hàng mở bán không giới hạn. Xếp hàng chờ bán cắt lỗ 9h30 sáng, hai cơ sở trên phố Trần Nhân Tông của thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đã quá tải. Nhân viên cửa hàng thông báo không nhận thêm khách. Theo quan sát, lượng khách đến giao dịch tại các tiệm vàng nhộn nhịp hẳn so với mọi hôm. Số lượng khách tới mua vàng và bán vàng ngang nhau. Nhân viên tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu cho hay, người dân đến bán vàng sẽ được ưu tiên vào và không phải xếp hàng chờ đợi. Tuy nhiên sáng nay lượng người bán rất đông, nên ai đến cũng phải xếp hàng chờ tới lượt. Khách hàng liên tục xem điện thoại, theo dõi và cập nhật giá vàng. Ảnh: Tiến Anh Bà Thanh (Đống Đa), người mang 1 lượng vàng đến bán, nói: “Tối hôm trước, tôi do dự khi thấy giá vàng sụt giảm nên sáng nay phải ra đây bán vội. Giá vàng tôi mua vào là 8,4 triệu đồng/chỉ, chỉ lo giá sẽ còn xuống tiếp nên đành mang đi bán, may mà hòa vốn”. Bà Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) thì chia sẻ, bà mua vàng từ khi giá sát 90 triệu đồng/lượng, tuy nhiên sáng nay thấy giảm nhanh quá, còn khoảng 82,5 triệu đồng/lượng (mua vào), lo sợ giá sẽ còn sụt giảm tiếp, bà đành bán đi cắt lỗ. Không tiết lộ tổng số vàng đã mua những ngày qua, nhưng bà mếu máo nói: “Tính ra, chỉ trong vòng vài ngày, tôi đã lỗ khoảng 5-6 triệu đồng/lượng”. Nhiều người cũng mang vàng đi bán, nhưng sau khi ngồi trong tiệm nghe ngóng thông tin lại quyết định không bán nữa mà mua thêm từ 1-2 cây. Trên các diễn đàn vàng, nhiều người “khóc dở mếu dở” phải rao bán vì lỡ “ôm” khi giá vàng lên đỉnh. Họ lo sợ sẽ lỗ nặng hơn bởi giá vàng chưa có dấu hiệu ngừng rơi. “Cò vàng” vào tận trong tiệm để giao dịch với khách Các tiệm vàng khác trên “phố vàng” cũng tấp nập người mua, bán. Tại tiệm vàng Phú Quý (Trần Nhân Tông), nhân viên thông báo mở bán không giới hạn. Thậm chí, có khách có nhu cầu mua tới 30 lượng vàng. Lúc 11h30, ông Bằng (Hai Bà Trưng) cho biết: “Vợ tôi vừa phải về nấu cơm, tôi tiếp tục chờ đợi để mua, nếu chỉ cần ra ngoài là sẽ mất vị trí xếp chờ”. Các tiệm vàng khác như Bảo Tín Mạnh Hải cũng mở bán không giới hạn đối với mặt hàng nhẫn tròn trơn. Khách ngồi xếp hàng chờ đến lượt giao dịch. Ảnh: Tiến Anh Chia sẻ với PV, ông Chung (Hà Đông, Hà Nội) nói: “Tôi chờ từ sáng sớm, xếp hàng gần 2 tiếng rồi vẫn chưa thể mua được, tôi muốn mua 2 cây vàng để về mừng cưới”. Đến gần 12h, các tiệm vàng vẫn trong tình trạng quá tải, người mua bán vẫn xếp hàng dài. Đặc biệt, phía trong tiệm vàng, xuất hiện nhiều người chào mời mua bán vàng, sẵn sàng trả giá cao hơn để mua lại và khách thích mua bao nhiêu cũng bán. Nhân viên an ninh tiệm vàng liên tục thông báo và mời ra khỏi tiệm những “cò vàng” chào mời, lôi kéo khách. Theo nhân viên tiệm vàng, thấy nhu cầu mua bán của người dân quá cao, cộng thêm tâm lý sốt ruột khi chờ đợi lâu nên nhiều đối tượng đã vào để mời mua bán vàng trao tay. Vì thế, các tiệm vàng liên tục phát loa cảnh báo người dân không nên giao dịch vàng không chính thức vì có thể gặp nhiều rủi ro về chất lượng vàng, giấy tờ liên quan,...