Giá vàng quá đắt, cầu may vía Thần Tài 2022 phân vân mua ít hay nhiều

Những năm gần đây, vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) người dân lại đổ đi mua vàng cầu may mắn tài lộc. Tại các cửa hàng vàng, từ sáng sớm đến đêm khuya, cảnh chen chân xếp hàng dài mua vàng bất chấp thời tiết mưa lạnh.

Dù mỗi người chỉ mua 0,5 chỉ hoặc 1-3 chỉ, rất ít người mua số lượng lớn nhưng vào ngày này, các doanh nghiệp bán ra lên tới hàng triệu sản vàng trong dịp vía Thần Tài.

Song, thời điểm này giá vàng đang trên đỉnh cao lịch sử. Trong nước, ngày 4/2 vẫn ở mức giá như kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm Tân Sửu. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji Hà Nội giao dịch ở mức 61,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 62,50 triệu đồng/lượng (bán ra); giá vàng SJC Hà Nội mua vào ở mức 61,80 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 62,52 triệu đồng/lượng.

Với mức giá này khiến nhiều người phân vân vào ngày vía Thần Tài nên mua vàng số lượng ít hay nhiều để cầu may mắn, tài lộc cho cả năm. Bởi, theo tâm linh đã mua để cầu may thì không nên bán vàng đó đi, vì bán đi sẽ là bán đi sự may mắn của mình. Và thường sau một năm (vào tháng Chạp), người ta mới đem vàng Thần Tài đó đi bán.