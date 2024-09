Giá vàng nhẫn tăng dữ dội, lần đầu tiên vượt mốc 80 triệu đồng

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay (20/9) tăng mạnh theo giá vàng thế giới, có thương hiệu đắt thêm hơn 1 triệu đồng mỗi lượng, lập kỷ lục mới trên 80 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng thế giới hôm nay lập kỷ lục mới, kéo giá vàng nhẫn trong nước tăng dữ dội. Nhiều thương hiệu nâng giá vàng nhẫn thêm hơn 1 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong một ngày, lần đầu tiên vượt mốc 80 triệu đồng/lượng. Cụ thể, đầu giờ sáng nay, các thương hiệu đều tăng giá vàng nhẫn thêm nửa triệu đồng mỗi lượng so với mức chốt hôm qua. Đến chiều nay, giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng mạnh. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji lúc 14h20' nâng giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 lên mức 79,25-80,35 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 650 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với buổi sáng. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng nhẫn trơn trong nước. Tương tự, Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long lên 79,23-80,33 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng tăng 650 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng nhẫn tăng cao. Ảnh: Nguyễn Huế Không nằm ngoài xu hướng, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) nâng giá vàng nhẫn lên mức 79,15-80,2 triệu đồng/lượng, tăng 550 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và hơn 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) chiều nay cũng tăng giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ lên mức 78,6-79,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với buổi sáng. Như vậy, trong ngày hôm nay, giá vàng nhẫn của nhiều thương hiệu đắt thêm hơn 1 triệu đồng mỗi lượng so với mức chốt hôm qua. Còn so với mức giá 61,9-62,95 triệu đồng/lượng ở phiên giao dịch đầu năm (3/1), giá vàng nhẫn SJC đến nay đã tăng 16,7 triệu đồng/lượng chiều mua và tăng 16,95 triệu đồng/lượng chiều bán. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC hôm nay được điều chỉnh tăng nhẹ 200 nghìn đồng/lượng so với kết phiên hôm qua, giao dịch quanh vùng giá 80-82 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng trong nước tăng nhanh theo diễn biến trên thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới giao ngay hôm nay đã lập đỉnh mới ở mức 2.610 USD/ounce. Kim loại quý hưởng lợi sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sau hơn 4 năm. Quy đổi theo tỷ giá VND/USD tại Vietcombank, giá vàng quốc tế tương đương gần 78,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế, phí. Giá vàng thế giới hiện thấp hơn giá vàng miếng SJC 3,5 triệu đồng và thấp hơn vàng nhẫn SJC 1,4 triệu đồng/lượng. Trong suốt gần một thập kỷ (từ 2014-2023), giá vàng nhẫn luôn ổn định và thấp hơn so với vàng miếng. Khoảng cách mua vào - bán ra của vàng nhẫn thường duy trì ở ngưỡng từ 0,5-1 triệu đồng/lượng mỗi phiên. Sau nhiều năm âm thầm 'dưới trướng' vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn đã có cú bứt phá thần tốc từ cuối năm ngoái và đầu năm nay. Trong tháng 4, giá vàng nhẫn có những phiên tăng tới 2 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, đà tăng của giá vàng nhẫn trơn vượt trội so với vàng miếng SJC sau khi Ngân hàng Nhà nước can thiệp chính sách vào việc độc quyền vàng miếng. Kể từ ngày 3/6, khi Ngân hàng Nhà nước bán vàng qua 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và Công ty SJC, giá vàng miếng SJC nhiều phiên đứng im trong khi giá vàng thế giới tăng mạnh. Còn giá vàng nhẫn liên tục được điều chỉnh cùng nhịp với diễn biến của giá vàng thế giới. Vì thế, chênh lệch giữa vàng nhẫn và vàng miếng SJC được rút ngắn. Từ mức chênh hơn 10 triệu đồng/lượng hồi đầu năm, giá vàng nhẫn tròn trơn chỉ còn thấp hơn giá vàng miếng SJC chưa tới 2 triệu đồng mỗi lượng. Nhờ giá tăng nhanh, những người mua vàng nhẫn từ cuối năm ngoái và đầu năm nay đến nay lãi lớn. Cuối năm ngoái, chị Thanh Hoa (Hà Đông, Hà Nội) dành tiền tiết kiệm mua 1 lượng vàng nhẫn với giá 61,7 triệu đồng/lượng. Khi mua, chị cũng đắn đo vì giá vàng nhẫn lúc đó đã tăng khá cao. Đến hôm nay, chị mang đi bán và lãi 16,9 triệu đồng. Tương tự, chị Nhàn (quận Thanh Xuân) mua 10 chỉ vàng vào cuối tháng 2 với giá 66,23 triệu đồng/lượng. Chiều 20/9, thấy giá vàng nhẫn tăng cao, chị Nhàn quyết định bán hết số vàng trên và lãi hơn 12 triệu đồng. Số tiền lãi này cao hơn nhiều so với đem gửi tiết kiệm.