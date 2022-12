Giá vàng nhẫn quay đầu đi lên

Như vậy, hôm nay, giá vàng nhẫn của SJC đã tăng 200 nghìn đồng/lượng, giá vàng nhẫn của PNJ cao hơn 300 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Tương tự, giá vàng miếng hôm nay cũng tăng lên. Đầu giờ sáng nay, giá vàng miếng của SJC tăng 250 nghìn đồng/lượng so với kết phiên hôm qua. Giá vàng miếng của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji vào đầu giờ sáng nay tại Hà Nội tăng 200 nghìn đồng ở chiều mua vào và tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra. Còn giá vàng miếng của Doji tại TP.HCM tăng 200 nghìn đồng ở cả 2 chiều so với hôm qua.

Tới chiều nay, giá vàng miếng của SJC giảm 150 nghìn đồng/lượng so với buổi sáng. Giá vàng miếng của Doji tại Hà Nội giảm 300 nghìn đồng, giá vàng miếng của Doji tại TP.HCM giảm 100 nghìn đồng so với đầu giờ sáng.