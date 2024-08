Giá vàng nhẫn đảo chiều đi xuống vào sáng nay 29-8

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 2.514 USD/ounce, giảm khoảng 15 USD/ounce so với mức đỉnh đêm qua. Nguyên nhân do nhà đầu tư đua nhau chốt lời.

Dù vậy, trong trung dài hạn, giá vàng vẫn được kỳ vọng sẽ tăng tiếp do có nhiều yếu tố hỗ trợ. Ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, tập đoàn UOB, cho biết giá vàng đang ở vùng 2.500 USD/ounce, tăng 25% so với hồi đầu năm.