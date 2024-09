Giá vàng nhẫn chiều 21/9 tiếp đà tăng, lập kỷ lục mới 80,5 triệu đồng/lượng

Cùng đà với giá vàng thế giới vượt mốc 2.600 USD/ounce, lên đỉnh cao chưa từng có, giá vàng nhẫn trong nước chiều nay (ngày 21/9) cũng tăng theo, lập kỷ lục mới 80,5 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). Giá vàng miếng đi ngang giữ ở mốc 82 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN Cụ thể, tại thời điểm 15 giờ 00 phút, chiều ngày 21/9, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI công bố giá bán vàng miếng SJC ở mức 80 - 82 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so chốt phiên hôm qua. Tương tự, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá bán vàng miếng SJC ở mức 80 - 82 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so chốt phiên hôm qua. Trong khi giá vàng miếng SJC đi ngang, thì giá vàng nhẫn tiếp đà tăng mạnh. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 79,4 - 80,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so chốt phiên hôm qua. Giá vàng thế giới đã lại vượt qua mức 2.600 USD/ounce trong phiên 20/9, tiếp nối đà tăng mạnh được thúc đẩy nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giảm lãi suất và căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.



Khoảng 0 giờ 43 phút sáng ngày 21/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 2.620,63 USD/ounce, còn giá vàng kỳ hạn Mỹ tăng 1,2% lên 2.646,20 USD/ounce.



Đợt tăng giá mới nhất của vàng được kích hoạt sau khi Fed bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ hôm 18/9, với việc cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm, khiến vàng - một tài sản không sinh lời - trở nên hấp dẫn hơn.



Giá vàng đã tăng 27% kể từ đầu năm 2024 đến nay, mức tăng lớn nhất kể từ năm 2010, trong bối cảnh các nhà đầu tư tìm cách phòng ngừa những bất ổn do các cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông và những khu vực khác gây ra.



Các nhà phân tích cho biết đợt tăng giá kỷ lục này của vàng có thể sẽ được điều chỉnh trong thời gian tới. Chiến lược gia hàng hóa Daniel Ghali tại ngân hàng TD Securities cho biết vẫn còn một số hoạt động mua liên quan đến quyết định bắt đầu chu kỳ nới lỏng với mức cắt giảm lãi suất quy mô lớn của Fed.



Đợt tăng giá kỷ lục này đã làm giảm nhu cầu bán lẻ vàng ở các quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu là Trung Quốc và Ấn Độ.



Trong một lưu ý, ngân hàng Commerzbank cho biết đà tăng của vàng "không nên kéo dài mãi", viện dẫn đồn đoán Fed chỉ giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong hai cuộc họp tiếp theo.