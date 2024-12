Giá vàng ngày 19/12: Vàng miếng SJC và vàng nhẫn lao dốc, 'bốc hơi' cả triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng thế giới hôm nay (19/12) giảm mạnh, giao dịch ở mức 2.607,9 USD/ounce sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) công bố giảm lãi suất 0,25%, đưa lãi suất cơ bản xuống mức 4,25-4,5%. Vàng trong nước lao dốc theo giá vàng thế giới. Vàng miếng SJC niêm yết ở mức 84,1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 83,8 triệu đồng/lượng. Hôm nay nay, giá vàng trong nước giảm mạnh, với mức giảm trung bình 1 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và bán ra. Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 19/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 82,1-84,1 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so chốt phiên hôm trước. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 82,1 triệu đồng/lượng, bán ra 83,8 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và hạ 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so kết phiên trước đó. Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 82,1 triệu đồng/lượng và bán ra 84,1 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 83,05-84,1 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 650 nghìn đồng và 600 nghìn đồng so chốt phiên hôm qua. Vàng PNJ mua vào ở mức 82,6 triệu đồng/lượng và bán ra mức 83,8 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so kết phiên liền trước. Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 19/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm nhẹ 5,5 USD so kết phiên hôm trước xuống mức 2.653,4 USD/ounce. Giá vàng thế giới giảm 1% xuống mức thấp nhất trong gần hai tuần trở lại đây vào phiên giao dịch ngày 18/12 sau khi FED quyết định hạ lãi suất như dự kiến. Tuy nhiên, FED cũng phát đi tín hiệu sẽ giảm tốc độ cắt giảm lãi suất trong tương lai, điều này đã hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng. Chỉ số US Dollar Index tăng hơn 1% lên mức cao nhất trong 2 năm, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ tiền tệ khác và chịu áp lực bán ra khá lớn. Các nhà hoạch định chính sách của FED dự báo, ngân hàng này sẽ có hai lần giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào năm sau, trong bối cảnh lạm phát gia tăng. Điều này cho thấy khả năng FED sẽ giữ thái độ thận trọng khi bước sang năm mới, thời điểm ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống Mỹ. Hiện tại, các nhà giao dịch đang theo dõi dữ liệu tăng trưởng và lạm phát quan trọng của Mỹ sẽ được công bố vào cuối tuần này để có thể tìm thêm manh mối về tín hiệu chính sách tiền tệ của Mỹ cho năm 2025. Mặc dù áp lực đối với vàng trong ngắn hạn là khá lớn nhưng mặt hàng kim loại quý vẫn được nhiều tổ chức dự báo vẫn tích cực trong năm 2025. Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho rằng, vàng vẫn được hưởng lợi từ chu kỳ giảm lãi suất của Mỹ cho dù tốc độ tăng có thể chậm lại nếu làn sóng giảm lãi suất bị đảo ngược. Bên cạnh đó, biến động giá vàng trong năm 2025 được đánh giá sẽ phụ thuộc khá nhiều vào các chính sách của ông Donald Trump. Nếu một cuộc chiến thương mại diễn ra, giá cả hàng hóa có thể leo thang. Lạm phát cao sẽ kéo vàng đi lên nhanh. Ngoài ra, nếu Trung Quốc đẩy mạnh tốc độ bơm tiền ra để hỗ trợ nền kinh tế, mặt hàng kim loại cũng sẽ hưởng lợi. Tình hình tại Trung Đông và xung đột tại Ukraine cũng sẽ tác động mạnh tới giá vàng trong năm 2025.