Giá vàng lên xuống ra sao kể từ khi ngân hàng big4 bán vàng miếng SJC?

Giá vàng miếng SJC tăng 3,52 triệu đồng/lượng so với ngày đầu ngân hàng big4 bán vàng miếng trực tiếp cho người dân. Tuy nhiên, so với mức đỉnh 92,4 triệu đồng/lượng, giá vàng đã giảm mạnh 8,9 triệu đồng/lượng (9,6%). Từ mức đỉnh 92,4 triệu đồng/lượng xác lập vào ngày 10/5, giá vàng miếng SJC nhanh chóng hạ nhiệt sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thực hiện bán vàng miếng trực tiếp tới tay người dân thông qua 4 ngân hàng thương mại (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV) và Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) từ ngày 3/6. Giá vàng miếng SJC đến tay người dân trải qua các mức giá khác nhau, biên độ dao động mỗi lần điều chỉnh được đánh giá là phù hợp với diễn biến giá vàng thế giới. Giá vàng miếng SJC đã trải qua 15 lần được điều chỉnh. Quãng thời gian “êm ả” nhất của giá vàng là từ 14/8-5/9 với 16 ngày liên tiếp không thay đổi. Ảnh minh hoạ (Minh Hiền). Giá vàng miếng SJC được các ngân hàng bán ra luôn cao hơn 1 triệu đồng/lượng so với giá mua từ NHNN. Mức chênh lệch này được các ngân hàng lý giải là để bù đắp chi phí cho việc nhà băng phải huy động nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ bán vàng. Với mức giá (bán ra) 79,98 triệu đồng/lượng ngày 3/6, giá vàng miếng SJC đến thời điểm hiện tại là 83,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC đã tăng 3,52 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, so với mức đỉnh 92,4 triệu đồng/lượng, giá vàng đã giảm mạnh 8,9 triệu đồng/lượng (9,6%) sau 4 tháng. Mức giá 83,5 triệu đồng/lượng là cao nhất trong vòng 4 tháng qua kể từ ngày các ngân hàng thực hiện nhiệm vụ bán vàng. Theo thống kê, mức giá thấp nhất trong giai đoạn này là 75,98 triệu đồng/lượng, được duy trì trong thời gian kéo dài từ 6/6-18/7. Với 15 lần biến động của giá vàng trong thời gian kể trên, có 9 lần giá bán được thay đổi theo chiều hướng giảm và có 6 lần giá vàng thay đổi theo chiều hướng tăng. Hiện 4 ngân hàng đều triển khai dịch vụ đăng ký mua vàng trực tuyến và chỉ tiếp nhận yêu cầu mua vàng qua phương thức đăng ký trực tuyến. Trong đó Vietcombank, VietinBank và BIDV đều đã triển khai dịch vụ này trên app mobile-banking. Trước thực trạng nhiều khách hàng không thể đăng ký mua vàng trực tuyến, Ngân hàng Nhà nước cho biết, Công ty SJC vẫn thực hiện bán vàng miếng trực tiếp tại các điểm thông báo. Do đó, khách hàng có thể lựa chọn hình thức mua vàng theo hướng dẫn của 4 ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty SJC. Với bối cảnh thế giới hiện tại, các chuyên gia đều đưa ra nhận định giá vàng thế giới sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa, đặc biệt là do nhu cầu trú ẩn tài sản an toàn tăng mạnh sau những bất ổn chính trị tại Trung Đông. Ông Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường của Exinity Group, cho rằng giá vàng thế giới không gặp nhiều trở ngại để có thể đạt 2.700 USD/ounce vào cuối năm 2024. Thậm chí, giá vàng có thể chinh phục mốc 3.000 USD/ounce nếu nền kinh tế Mỹ không rơi vào suy thoái sau các đợt điều chỉnh lãi suất tiếp theo. Chiến lược gia thị trường Phillip Streible của Blue Line Futures dự báo, vàng có thể chinh phục mốc 2.700 USD/ounce trong tuần này nếu thị trường lao động suy yếu và các quan chức Fed đều tái khẳng định việc cắt giảm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới. Ông David Meger, giám đốc giao dịch kim loại của High Ridge Futures dự báo, dòng tiền đổ vào quỹ hoán đổi danh mục cùng các yếu tố khác như căng thẳng địa chính trị trên khắp Trung Đông và các biện pháp kích thích kinh tế lớn do Trung Quốc đưa ra tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong thời gian tới. Theo nhận định của ông Daniel Hynes, chiến lược gia hàng hóa cấp cao của ANZ, sự suy yếu của đồng USD với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm cũng thúc đẩy nhu cầu của các nhà đầu tư đối với vàng. Dù vậy, giá vàng thế giới trong phiên giao dịch rạng sáng 28/9 (giờ VN) giảm khá mạnh, từ đỉnh cao 2.684 USD/ounce hôm 26/9 có lúc về dưới 2.645 USD/ounce.