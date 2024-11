Giá vàng lao dốc, tiệm vàng Hà Nội bán xả mạnh nhẫn trơn

Giá vàng hôm nay lao dốc không phanh, tiệm vàng bán ra không giới hạn mặt hàng nhẫn tròn trơn. Tuy nhiên, tiệm vàng hôm nay không còn cảnh nhiều người chen chúc lấy số chờ mua vàng. Theo ghi nhận của PV. VietNamNet, tiệm vàng hôm nay (26/11) mở bán từ sớm, với thông báo bán ra không giới hạn mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn. Tuy nhiên, nhân viên tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu (Cầu Giấy, Hà Nội), nhận xét lượng khách đến giao dịch trong sáng nay có phần vắng vẻ hơn so với những ngày trước. Số người đến bán vàng nhiều hơn lượng người đi mua. "Bình thường chỉ sau 15 phút, hàng trăm người đã chen nhau lấy số và ngồi xếp kín cửa hàng. Thế nhưng, đến 10h sáng nay, tức hơn một tiếng phát phiếu, mới có hơn 20 khách vào giao dịch”, nhân viên này nói. Bà Oanh (Cầu Giấy) chia sẻ, khi thấy giá vàng nhẫn tròn trơn xuống 84,5 triệu đồng, lo ngại cảnh xếp hàng chầu chực nhưng mọi khi, bà đến từ sớm để chờ lấy số; thậm chí, bà còn gọi người thân đi cùng để lấy số mua nhiều vì sợ bị giới hạn số lượng. Nhiều người đến nghe ngóng giá vàng, thấy cửa hàng vắng vẻ liền đi về. Ảnh: Tiến Anh Lấy số thứ tự 15, khi nhân viên thông báo tới lượt vào giao dịch nhưng "tôi cố ngồi nán lại, chờ thêm vì quan sát xung quanh không có nhiều người tới mua vàng”, bà nói. Tương tự, ông Chiến (Hà Đông, Hà Nội) cho hay, khi đến tiệm vàng, thấy nhiều người mang vàng đi bán ông quyết định không mua nữa, chờ nghe ngóng thêm. “Tôi tính mua 1 lượng vàng để tích luỹ, nhưng thấy nhiều người mang vàng đến bán, sợ mua vào bị lỗ nên tôi quyết định chờ thêm”, ông Chiến nói. Là một người có thâm niên mua - bán vàng, chị Hoài (Cầu Giấy) cho hay, khi giá vàng giảm, nhà đầu tư và nhiều người có xu hướng chờ đợi thêm, hy vọng giá sẽ giảm sâu hơn. Phần lớn khách có tâm lý do dự, không vội vàng mua. “Mới 2 ngày kể từ đầu tuần, giá vàng đã giảm hơn 2 triệu đồng/lượng, tôi hy vọng còn giảm nữa. Nhưng lúc đó, tôi sợ lại không mua được nhiều vì tiệm vàng thường sẽ bán giới hạn”, chị Hoài lý giải. Đồng quan điểm, nhiều khách hàng đều kỳ vọng giá vàng tiếp tục giảm, bởi phần lớn tin rằng giá vàng mới giảm trong ngắn hạn. Vì thế, họ trì hoãn mua vào cho đến khi giá thấp nhất có thể hoặc đổi chiều tăng nhẹ. Không còn cảnh nhân viên "hò hét" vì lượng khách tới giao dịch quá tải. Ảnh: Tiến Anh Tuy nhiên, một số khách hàng vẫn mang vàng đến bán cắt lỗ. ông Hải (Đống Đa) kể rằng, ông mua 2 lượng vàng để “lướt sóng” với giá hơn 86 triệu đồng/lượng, đến nay lỗ gần 4 triệu đồng. Thấy giá vàng tụt gần 2 triệu đồng/lượng, ông quyết định bán luôn, cắt lỗ ít để lấy lại vốn đầu tư đợt sau. Theo quan sát, một số tiệm vàng như PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji,... lượng khách trong sáng nay cũng vắng vẻ. Số người tới giao dịch không nhiều, chủ yếu là khách đã đặt vàng từ trước đó nay đến thời điểm được lấy. Bên ngoài tiệm vàng, nhiều “cò vàng” liên tục chào mời khách hàng mua - bán vàng giá chênh so với giá niêm yết trên thị trường. Những người này nhận mua lại vàng miếng SJC với giá chênh 500.000 đồng/lượng, thậm chí nếu tiệm vàng bán ra giới hạn, ai có nhu cầu muốn mua nhiều "cò vàng" sẽ hỗ trợ, mua bao nhiêu cũng có và giá rẻ hơn mua trong tiệm tầm 300.000-500.000 đồng/lượng. Một “cò vàng” tiết lộ, số tiền kiếm được từ công việc mua - bán vàng xoay vòng lên tới 20-30 triệu đồng/tháng. Giá vàng hôm nay 26/11/2024 trên thị trường quốc tế tiếp tục lao dốc, xuống gần 2.600 USD/ounce. Trong nước vàng miếng SJC giảm 1,8-1,3 triệu đồng/lượng, tương đương còn 82,8- 85,3 triệu đồng (mua vào - bán ra). SJC niêm yết giá vàng nhẫn 1-5 chỉ ở mức 82,4-84,5 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 1,6 triệu và 1,1 triệu đồng mỗi lượng. Tại Doji, giá nhẫn tròn trơn là 82,3-84,4 triệu đồng, giảm tương ứng 2 triệu và 1,4 triệu đồng.