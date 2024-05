Giá vàng hôm nay 9/5/2024: Thế giới giảm nhanh, vàng miếng SJC tiếp tục lập đỉnh

Vàng quốc tế giảm chủ yếu do đồng USD tăng trở lại. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt - vào lúc 20h50' ngày 8/5 (giờ Việt Nam) trên thị trường Mỹ tăng lên 105,5 điểm, so với mức 105 điểm cùng giờ phiên liền trước.

Đồng USD tiếp tục tăng giá so với hầu hết các đồng tiền khác tính từ đầu năm tới nay, qua đó khiến giới đầu tư lo ngại.

Tính từ đầu năm tới nay, đồng USD đã tăng khoảng 4% so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt.

Một đồng USD vẫn mạnh đang gây áp lực giảm giá lên vàng, cho dù sức cầu đối với mặt hàng kim loại quý gia tăng rất mạnh trên thế giới, đặc biệt ở khu vực châu Á, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và cả những nước như Hàn Quốc.