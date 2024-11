Giá vàng hôm nay 9/11/2024: Thế giới mất phanh, trong nước khó lường

Giá vàng hôm nay 9/11/2024 trên thị trường thế giới giảm sau khi Fed quyết định hạ lãi suất và có kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Giá vàng trong nước bật tăng mạnh, trong đó vàng nhẫn tăng gần 2 triệu đồng (mua vào). Giá vàng thế giới giao dịch lúc 20h30' ngày 8/11 (giờ Việt Nam) ở mức 2.694 USD/ounce, giảm 0,39% so với đầu phiên. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2024 giao dịch ở mức 2.701 USD/ounce. Giá vàng thế giới giảm trong đầu phiên giao dịch tại thị trường Mỹ sau kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và quyết định hạ lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), đây là động thái được mong đợi từ lâu. Ủy ban Thị trường mở Liên bang vừa hạ lãi suất 25 điểm cơ bản. Lãi suất hiện giao dịch trong phạm vi từ 4,5-4,75%. Ngân hàng trung ương Mỹ không đưa ra nhiều hướng dẫn về lộ trình tương lai của chính sách tiền tệ. Theo Fed, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tốc độ vững chắc. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết kết quả của cuộc bầu cử tổng thống sẽ không có tác động trong ngắn hạn đến chính sách tiền tệ của Mỹ. Trong nhiệm kỳ 1, ông Trump thường có xu hướng gây áp lực lên Chủ tịch Jerome Powell và các đồng nghiệp để hạ lãi suất. Powell là người được ông Trump đề cử vào vị trí Chủ tịch Fed. Nhiệm kỳ của ông Powell sẽ kết thúc vào đầu năm 2026. Giá vàng thế giới giảm. Ảnh: Kitco Trước đó, thị trường vàng giảm sau khi ông Donald Trump của đảng Cộng hòa tuyên bố chiến thắng tranh cử tổng thống Mỹ. Chính sách thuế quan của ông Trump được coi là lạm phát. Ông Trump không muốn duy trì USD mạnh để có lợi thế trong thương mại quốc tế nhưng cũng không muốn đánh mất vị thế của đồng bạc xanh - quyền lực mềm của Mỹ. USD mạnh lên cũng gây áp lực lên vàng, qua đó khiến giá giảm mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đứng ở mức 104,66 điểm. Ngày 8/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 82 triệu đồng/lượng (mua vào) và 86 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 82 triệu đồng/lượng (mua vào) và 86 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82-84,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tại Doji, giá mua - bán vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 83,35-85,15 triệu đồng/lượng. Dự báo giá vàng Các nhà giao dịch nhận thấy có 71% khả năng Fed sẽ có thêm một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản nữa vào tháng 12. Vàng được dự báo trong trung và dài hạn vẫn trong xu hướng tăng do Fed trong chu kỳ hạ lãi suất và đồng USD có thể yếu đi. Theo Ryan McIntyre, chuyên gia tại Sprott, về lâu dài, giá vàng sẽ tăng nhờ các yếu tố hỗ trợ như sự mất giá của USD, tình hình tài chính bấp bênh của nhiều quốc gia phương Tây. Giới đầu tư cho rằng Mỹ dưới thời tổng thống Donald Trump, nhiều nền kinh tế sẽ phải rất "dè chừng". Căng thẳng tại Trung Đông vẫn khá cao. Nhiều dự báo cho rằng, vàng sẽ lên 3.000 USD/ounce trong năm 2025.