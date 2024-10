Giá vàng hôm nay 9/10/2024: Vàng miếng âm thầm tăng mạnh, vàng nhẫn trên đỉnh

Giá vàng hôm nay 9/10/2024 trên thế giới giằng co và đi ngang. Giá vàng miếng SJC trong nước âm thầm tăng mạnh cả hai chiều, lên 85 triệu đồng/lượng (bán ra) còn vàng nhẫn cũng không ngừng leo thang, đang trên đỉnh lịch sử. Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/10, giá vàng miếng SJC 9999 trong nước được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội và TPHCM niêm yết ở mức 83-85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Giá vàng nhẫn trong nước hôm 8/10 treo ở đỉnh cao lịch sử với mức 82,7 triệu đồng/lượng (mua) và 83,6 triệu đồng/lượng (bán). Chiều 8/10, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82-83,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 82,7-83,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tới 18h tối 8/10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.643 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 năm 2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.668 USD/ounce. Giá vàng thế giới đêm 8/10 cao hơn khoảng 28,1% (580 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 80,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 4,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 8/10. Giá vàng nhẫn tròn trơn trong nước đang ở đỉnh lịch sử. Ảnh: HH Giá vàng thế giới giằng co và đi ngang. Giá vàng miếng SJC trong nước âm thầm tăng mạnh trong khi vàng nhẫn cũng không ngừng leo thang và đang trên đỉnh lịch sử. Vàng giao ngay trên thị trường thế giới chùng lại khoảng 2 tuần qua sau khi lập đỉnh cao lịch 2.685 USD/ounce hôm 26/9. Áp lực bán chốt lời và sự gia tăng trở lại của đồng USD, cũng như sức cầu yêu hơn từ ngân hàng trung ương các nước khi giá cao là yếu tố khiến vàng giảm giá. Đồng USD tiếp tục gây bất ngờ cho thị trường khi tăng khá mạnh trở lại trong vài phiên gần đây, với chỉ số DXY từ mức 100,7 điểm hồi giữa tháng 9 lên mức 102,5 điểm như hiện tại. Đồng bạc xanh tăng trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ bất ngờ ghi nhận thị trường lao động tích cực. Theo nhiều chuyên gia, kinh tế Mỹ vẫn diễn biến tốt và sẽ không có một đợt hạ cánh cứng nào. Một nền kinh tế không có dấu hiệu sẽ rơi vào tình trạng ốm yếu đã giúp đồng USD quay đầu tăng nhanh so với hầu hết đồng tiền chủ chốt khác, cho dù Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) mới kích hoạt một chu kỳ giảm lãi suất, bắt đầu từ cuộc họp trong tháng 9 vừa qua. Về dài hạn, đồng USD khó tránh khỏi một xu hướng giảm. Hơn thế, các nước trong đó có nhóm BRICS gồm Trung Quốc và Nga vẫn ra sức giảm dự trữ cũng như thanh toán bằng đồng tiền của nước Mỹ. Dự báo giá vàng Cùng với đó, các nước cũng đều đang hạ lãi suất và tìm cách hỗ trợ nền kinh tế suy yếu sau đại dịch và những bất ổn chuỗi sản xuất cũng như sức cầu tiêu dùng giảm khắp nơi trên thế giới. Trung Quốc vừa công bố một loạt các biện pháp kích thích kinh tế chưa từng có, thông qua cả chính sách tiền tệ và tài khoản để bơm tiền vực dậy thị trường bất động sản nói riêng và nền kinh tế nói chung. Nhiều nước còn đi trước Mỹ trong việc hạ lãi suất. Đây là yếu tố giúp đồng USD quay đầu tăng trở lại, qua đó gây áp lực lên giá vàng. Đồng bạc xanh cũng hưởng lợi từ xu hướng tìm kiếm kênh trú bão ở các loại tài sản có độ an toàn cao như USD. Với tình hình như hiện tại, khả năng đồng USD giảm mạnh là khó. Vàng được đánh giá vẫn nằm trong xu hướng đi lên theo những bất ổn địa chính trị và nhu cầu mua vàng từ các nước, tổ chức và người dân. Tuy nhiên, mức độ tăng có thể sẽ không còn nhiều khi mà mức giá cao đã làm giảm đi tính hấp dẫn của mặt hàng này.