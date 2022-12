Giá vàng hôm nay 8/12: Vàng thi nhau tăng giá

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h49' hôm nay (ngày 8/12, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.784 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.795 USD/ounce, tăng 8 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Đêm 7/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.778 USD/ounce. Vàng giao tháng 2 trên sàn Comex New York ở mức 1.787 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 7/12 thấp hơn khoảng 2,4% (43 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 53,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 13,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 7/12.

Giá vàng hôm nay tiếp tục nhích lên. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng giá do đồng USD suy yếu. Tuy nhiên, áp lực đối với mặt hàng này còn lớn trong năm 2022.

Chỉ số DXY - đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt - giảm nhanh xuống ngưỡng 104,9 điểm, thấp hơn nhiều mức 115 điểm hồi cuối tháng 9.