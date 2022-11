Giá vàng hôm nay 8/11: Đà giảm chưa dứt, vàng vẫn dò đáy

Tới 9h25' hôm nay (ngày 8/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.673,2 USD/ounce, giảm 2,3 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.675,7 USD/ounce, giảm 2,2 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ giảm 4,77 USD/ounce, xuống 1.675,5 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York giảm 1,6 USD, xuống 1.677,9 USD/ounce.

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước vào khoảng 16,1 triệu đồng/lượng.

Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, cho biết, suy thoái kinh tế ở Mỹ sẽ buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải chấm dứt chu kỳ thắt chặt sớm hơn khi lạm phát giảm về 2%. Ngoài ra, môi trường lạm phát, kinh tế đình trệ hoặc tăng trưởng thấp kèm theo lạm phát cao sẽ khiến vàng có xu hướng tăng giá.