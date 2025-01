Giá vàng hôm nay 8/1/2025: Thế giới vụt tăng, vàng SJC khi nào lên 90 triệu?

Giá vàng hôm nay 8/1/2025 trên thị trường quốc tế tăng vọt, đẩy giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn tăng nhanh. Liệu giá vàng trong nước có lên lại mốc 90 triệu đồng/lượng khi ông lớn ngân hàng Mỹ vừa cho rằng khó có cú bứt phá trong năm nay? Tới 19h tối 7/1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.657 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.666 USD/ounce. Giá vàng thế giới đêm 7/1 cao hơn khoảng 28,8% (594,2 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 82,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 2,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 7/1. Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng vọt. Giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn sẽ tăng nhanh theo. Tuy nhiên, Goldman Sachs - ông lớn ngân hàng Mỹ vừa đưa ra dự báo rằng không còn kỳ vọng vào một cú bứt phá trong năm nay. Vàng tăng mạnh trở lại một phần do đồng USD chùng xuống. Chỉ số DXY từ mức 108,4 điểm xuống còn 108,15 điểm. Vàng tăng còn do căng thẳng Nga-Ukraine gia tăng sau khi lực lượng vũ trang Nga dồn lực vào tỉnh Kursk đối phó với đợt phản công của Ukraine ở khu vực này. Nga đã điều tướng Yevkurov, một trong những chỉ huy cứng rắn nhất, tới Kursk. Còn tại Trung Đông, theo New York Post, giới chức Israel đang đánh giá khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân Iran, muốn xóa sổ năng lực hạt nhân của nước này. Đây được xem là một rủi ro khá lớn. Giới quan sát lo ngại những phản ứng tiềm tàng. từ các nước như Trung Quốc, Nga và CHDCND Triều Tiên. Vàng tăng giá còn do một số báo cáo cho thấy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) trở lại mua vàng trong tháng 12. Đây là tháng mua vàng thứ hai liên tiếp sau 6 tháng tạm ngừng trước đó. Giá vàng hôm nay tăng mạnh. Ảnh: HH Báo cáo cho thấy, dự trữ vàng của PBOC đã tăng thêm 300.000 ounce trong tháng 12, nâng tổng số lên 73,3 triệu ounce. Vàng tăng giá cũng được cho là chịu ảnh hưởng từ thông tin Indonesia trở thành thành viên đầy đủ của nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS). Nhóm BRICS muốn giảm ảnh hưởng của đồng USD trên thị trường quốc tế. Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch ngày 7/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 83,8-85,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng so với phiên liền trước. SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 83,8-85,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 84,4-85,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng nhẹ 100.000-300.000 đồng/lượng so với phiên liền trước. Như vậy, giá vàng nhẫn tròn trơn tiếp tục ở mức gần ngang bằng với giá vàng miếng SJC. Dự báo giá vàng Mặc dù tăng trở lại nhưng vàng được dự báo sẽ không có bước tăng mạnh trong năm 2025. Ngân hàng Mỹ Goldman Sachs vừa có báo cáo cho rằng, họ không còn kỳ vọng giá vàng sẽ đạt 3.000 USD/ounce (tương đương 93 triệu đồng/lượng) vào cuối năm 2025 nữa, khi lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể kéo dài sang giữa năm 2026. Theo Goldman Sachs, việc nới lỏng tiền tệ chậm hơn của Mỹ có thể sẽ làm giảm nhu cầu đối với các quỹ ETF vàng trong năm 2025. Dòng tiền vào các quỹ ETF vàng yếu hơn trong tháng 12 sau cuộc bầu cử Mỹ đã kéo giá vàng xuống mức thấp hơn vào đầu năm mới 2025. Tuy nhiên, về dài hạn, sức cầu đối với vàng của ngân hàng trung ương các nước sẽ là lực đẩy chính cho mặt hàng này.